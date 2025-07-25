權喜原被粉絲圍堵搶拍！累到崩潰蹲地 心疼畫面曝光

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕味全龍韓籍啦啦隊女神權喜原來台發展備受矚目，憑藉甜美清新的外型吸引大批粉絲喜愛，日前她被拍到，即使累到蹲在地上，仍遭許多球迷圍住要求簽名、拍照，畫面令人心疼不已。

權喜原擁有精緻外型及親民性格。（翻攝自IG）

在22日、23日的台北大巨蛋賽事結束後，連兩天都有大批球迷堵在電梯口，等待準備下班的啦啦隊們，其中權喜原、金娜妍幾乎寸步難行，面對大量粉絲瘋狂搶拍，要求簽名、合照，她仍努力應對。據現場粉絲透露，權喜原已經簽了近百人，甚至一度疲憊到站不穩而蹲下休息，但只要她稍稍起身，就立刻有球迷接連上前搶著和女神同框。

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一名在現場的球迷曝光影片表示，「很明顯阿原非常累⋯所以她蹲了下來，然後後面站起來動一動，就有人去問可不可以合照」，就連一旁的翻譯也看不下去，出聲勸導，希望大家讓權喜原休息。

相關畫面立即在社群平台Threads上瘋傳，許多網友心疼留言，「希望女孩們來台灣都是開心快樂的，這樣明年才有機會再見到他們，保持安全距離，別強迫他們，何況已是下班時間」、「那些人可不可以有良心一點，簽名合照不是義務欸，福利直接被當成便利，看喜原這樣好心疼...」、「拍完後都面無表情，真的是累了，這應該不是粉絲想看到的吧？」

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