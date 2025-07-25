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娛樂 歐美

不藏了！泰勒絲球星男友首次公開愛的私密照 175萬人讚爆

羅子秦／核稿編輯

〔記者陳慧玲／綜合報導〕西洋天后泰勒絲與NFL球星男友崔維斯凱爾西交往兩年，崔維斯首次在他的Instagram分享多張他和天后女友的合照，發文短短3小時內吸引超過175萬人按讚，網友還發現他跟很多情侶一樣，也把最愛的人放在手機桌面。

崔維斯凱爾西（左）和泰勒絲交往以來，首次在社群高調放閃分享合照。（翻攝自IG）崔維斯凱爾西（左）和泰勒絲交往以來，首次在社群高調放閃分享合照。（翻攝自IG）

崔維斯在社群發文寫到：「這個休賽期經歷了一些冒險，保留下來。」照片裡不乏他和泰勒絲約會、度假的照片，不管是一起吃晚餐，或是雪地裡旅行，親密舉動全都露。其中放在第一張的照片，崔維斯和泰勒絲笑容滿面互相摟著對方的肩膀，還指著帽子，崔維斯的帽子上寫著「船長」，而泰勒絲的帽子上則寫著「大副」。

泰勒絲（右）和男友崔維斯約會用餐，網友發現崔維斯手機螢幕也是兩人合照。（翻攝自IG）泰勒絲（右）和男友崔維斯約會用餐，網友發現崔維斯手機螢幕也是兩人合照。（翻攝自IG）

泰勒絲（右）和男友崔維斯在雪地上開心嬉戲。（翻攝自IG）泰勒絲（右）和男友崔維斯在雪地上開心嬉戲。（翻攝自IG）

另一張泰勒絲和男友約會用餐照片，網友發現照片左下角崔維斯的手機螢幕，正是他和女友的合照，引起討論話題。雖然崔維斯和女友常常被狗仔跟拍，不過這次卻是他第一次主動在社群高調放閃分享兩人多張生活中的私密合照，讓雙方粉絲大驚喜，留言一片讚美與祝福。

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