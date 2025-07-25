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娛樂 最新消息

饒舌天后Cardi B怒砸麥克風！ 粉絲提告「故意傷害」

〔記者胡御柔／台北報導〕美國饒舌天后Cardi B於2023年夏天，在拉斯維加斯Drai’s Beachclub舉行演出時，因天氣炎熱，在台上高喊希望觀眾幫忙潑水降溫。一名女觀眾隨即照做，沒想到卻遭Cardi B怒擲麥克風砸中，隨後更被保全人員請出場外。

饒舌天后Cardi B於2023年在拉斯維加斯舉行演出時怒擲麥克風。（資料照；路透社）饒舌天后Cardi B於2023年在拉斯維加斯舉行演出時怒擲麥克風。（資料照；路透社）

儘管當時警方未對Cardi B提出刑事指控，事件已暫告一段落，但該名女子近日再度提出民事訴訟，控告Cardi B故意傷害與攻擊。她更憤怒指出，事發當時所使用的麥克風後來竟被拿去公開拍賣，最終以高達9萬9千美元成交，「仿佛我的痛苦成了笑話，還被當成獲利工具。」

從現場影片可見，Cardi B當時情緒激動地對台下觀眾喊道：「往我的私處潑水，那感覺好爽！」沒想到下一秒就有一杯水潑來，她當場翻臉，憤怒將麥克風丟向觀眾。

事件發生後，Cardi B曾在社群媒體上解釋：「我說的是潑我的私處，不是潑我臉，婊X。」截至目前，Cardi B方面尚未對這起民事訴訟做出回應。

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