橫山裕演渣男0共鳴！拍《和我老公結婚吧》嘆：快住手啊

《和我老公結婚吧》橫山裕透露，捲捲頭是特別為了個性自戀的平野友也所做的造型，同時也是與佐藤健做區隔。（翻攝自X）

胡御柔／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由佐藤健、小芝風花主演的日劇《和我老公結婚吧》在網上好評如潮，飾演女主角第一任渣男老公的是SUPER EIGHT（前關8）的成員橫山裕，劇中讓人恨得牙癢癢，戲外他也直言完全無法理解「平野友也」，「第一次遇到這種完全無法跟他有共鳴的角色。」

橫山裕今年以特別企劃「ROCK TO YOU」展開單飛活動外，一直以來在戲劇上也有好表現的他，也接到了國際串流平台Amazon Prime Video的戲劇《和我老公結婚吧》邀約，44歲事業依舊超旺。該劇改編自韓國網路小說，朴敏英主演的韓劇版大受好評，日劇版更找來佐藤健、小芝風花、橫山裕等卡司，同樣受到熱烈歡迎。

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橫山裕（右）在《和我老公結婚吧》中與女主角小芝風花有不少激烈的對手戲。（翻攝自X）

橫山裕飾演的平野友也是女主角第一任老公，不但與老婆閨密出軌，甚至聯手小三害死女主角，女主角在重生之後復活展開報復。橫山裕接受《modelpress》採訪，坦言實在無法理解平野友也在想什麼，「他怎麼會有這樣的行為？我用自己的方式研究劇本，並和導演討論，有一場把對方逼到絕境的戲，我覺得很心累，雖然演戲的是我，但我心想『快住手啊』、『你這樣說的話會傷到對方的』。」

橫山裕表示自己曾經也演過反派，多少能夠理解這麼做的原因，但這次真的搞不懂平野友也，平常他也不會說這樣的話，慶幸與這個角色沒共鳴。如果要說平野友也一角的優點，橫山裕直言是坦率，「有時候工作人員會告訴我，看你演的友也會覺得他其實也滿可憐的，我覺得不論是好是壞，至少代表我用心在面對這個角色。」

佐藤健在《和我老公結婚吧》的敬業態度，令橫山裕印象深刻。（翻攝自X）

拍攝期大約為4個月，橫山裕不諱言身心靈有些疲憊，不過其他演員表現的都十分出色，認真的態度令他印象深刻，「有一場戲是我跟佐藤健對峙，我勒他脖子，佐藤健叫我來真的！既然他都這麼說了，我也沒有顧慮太多放手去演。」

最後成果，韓國導演安吉鎬也十分滿意，讓橫山裕很是欣慰，他表示一開始當初語言會造成隔閡，因此有些不安，不過比起語言，情感更能傳遞出去，「他笑著說很好、很好，我覺得真的是太好了，韓國團隊的大家說很喜歡友也時，我單純覺得很開心，覺得自己為了角色付出的努力獲得了回報。」

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