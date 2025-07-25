44歲最美口譯官終於懷孕了！取出14顆卵子拚試管 淚崩發聲：不容易

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕妮可醬主唱「Sandra」徐有潔外型亮麗，她除了是百萬網紅，還曾任交通部口譯官、北流公關發言人，近來更跨足電視圈，身分非常多元。44歲的她昨在IG宣布懷孕喜訊，激動直說：「99.9%來自感恩，剩下的0.1%，是一種心酸酸的滋味，想謝謝自己沒有放棄。」

回想起懷孕過程，Sandra直呼人的潛能真的無限，「總會有個更想要的結果，讓一些身體上的疼痛，變得可以忍受。」她在44歲的生育高齡門檻時，才發現有多囊性卵巢症候群、子宮息肉等問題，還是個「免疫媽媽」，因為身體會將胚胎視為異物，導致免疫系統攻擊胚胎。

請繼續往下閱讀...

Sandra宣布懷孕喜訊。（翻攝IG）

不易受孕的Sandra，每天吃藥打針控制免疫反應，因為主持節目認識了生殖中心的醫師，在團隊的幫助下進行養卵取卵，總共取出14顆卵子，最終只有1顆通過基因檢測的正常胚胎，一次植入就成功著床。

Sandra感性發聲：「任何經歷過試管之路的人，都會知道這有多麼不容易，那天從TFC領到了所謂的『畢業證書』，眼淚真的湧上來。」忍不住淚崩。

如願懷孕的Sandra，感性向寶寶喊話：「小寶，你還沒出生，媽媽爸爸就非常愛你了。好多身邊的人在努力成就你的出現、在期待你的到來，你超級幸福。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法