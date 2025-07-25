歌手納骨塔拍MV頻向「住戶」說抱歉！大膽想探「媽媽嘴咖啡店」

〔記者陳慧玲／台北報導〕歌手洪暐哲拍攝新歌《STUCK IN MY HEAD》MV，自爆MV中看似美術館般的場景，竟然是在納骨塔拍攝，嚇壞不少粉絲。

洪暐哲拍MV場景很「特別」。（年代整合行銷提供）

洪暐哲談到：「當初看到導演給的照片，雖然是納骨塔，但第一個感覺是好酷喔！因為真的很漂亮，而且我平常就喜歡去有靈異傳說的地方探險，所以也不覺得奇怪，但沒想到當天拍攝進到塔裡面，還有好幾組『住戶』誦經入塔，這個體驗真的很特別。」

請繼續往下閱讀...

雖然洪暐哲自覺膽子算大不害怕，但拍攝過程會看到住戶的「名牌」，他是邊跑內心邊吶喊著「對不起、打擾了」，「對不起、打擾了」，懷著敬畏的心拍完，而這次拍MV更激發他的膽量，談到平常就常喜歡找朋友去有靈異傳說的地方探險，「像是民雄鬼屋、八里的媽媽嘴咖啡店（雙屍命案地點），越恐怖的，我越想嘗試！」

洪暐哲膽子大，喜歡靈異探險。（年代整合行銷提供）

被問到拍攝MV時有沒有發生比較奇怪的事情？洪暐哲說：「有一個鏡頭是我要開始跳舞的時候，衣服別針突然迸開，針尖一直刺進我的肉，超痛的， 但因為導演沒有喊卡，我只好繼續跳，沒想到音樂突然停止，導演就喊了卡，我才大聲叫出來好痛！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法