《角頭》張再興「泥坑戲」險失禁髒話狂飆 乾土卡菊花超糗

張再興（左起）、施名帥、鄭人碩在《角頭-大橋頭》的泥坑戲吃足苦頭。（緯來電影台提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕演員張再興在電影《角頭-大橋頭》飾演「宗保」，江湖味信手拈來，毫不彆扭，某場他被推入泥坑的戲，卻是髒話飆不停，好不容易拍完喊卡，他立刻摸摸屁股以為自己「疶屎」（不自覺排出糞便），直呼冷到要失禁了。

張再興回憶泥坑戲，表示：「那天氣溫五度，又濕又冷，一遍又一遍被推入泥坑，乾掉的土卡在菊花，雨水還越積越高，下面都是爛泥！等鏡頭確認時，聽到『再來一個』時就開始飆髒話了。」直呼施名帥跟鄭人碩都安慰說要冷靜，。

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拍攝過程中，劇組貼心在車上準備暖爐，讓張再興、鄭人碩、施名帥等戲時可取暖，結果因發動太久沒電，取出另一台燒柴油的暖爐，讓張再興苦笑說：「又不敢開門，一邊臭、一邊取暖，那晚真的備受煎熬！」

另外，為宣傳《角頭－大橋頭》將在緯來電影台首播，張再興攜手「泰國娘娘」與「麻由Mayu」逛「大橋頭」夜市，錄製〈夜市王OH！夜市〉之「大橋頭-延三夜市」特輯，介紹特色美食。

泰國娘娘（左起）、張再興、麻由Mayu應景逛「大橋頭」夜市。（緯來電影台提供）

首次見面的三人默契十足，娘娘還嬌嗔說：「跟再興哥一起主持好開心，可以每一集都來！」笑說「以為再興哥是泰國人，他真的長得很像我同學！」張再興自我調侃說：「真的有人跟我說要往泰國發展，我這款在泰國是帥的！」《角頭-大橋頭》8月3日晚間9點在緯來電影台首播。

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