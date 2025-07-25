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人魚與人類譜「跨文化愛情」 《ChaO》預告震撼登場

《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》打造前所未見的人魚人類共存未來。（CATCHPLAY提供）《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》打造前所未見的人魚人類共存未來。（CATCHPLAY提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕動畫電影《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》以人魚與人類共存的未來世界為背景，融合奇幻戀愛與文化差異主題，加上吸睛的人魚模樣，引爆動漫迷期待值。

今（24）釋出預告中，人魚公主恰歐直球猛烈告白：「我們結婚吧！」男主角史蒂芬則驚呼：「魚竟然會說話！」隨即兩人從文化衝擊到心動糾結，展開一段跨越種族與世界觀的奇幻戀愛故事。

預告亦曝光人魚與人類共存的現代都市，搭配人魚公主向人類求婚的衝擊開場，讓粉絲直呼「超期待！」導演青木康浩表示：「這不僅是一部奇幻愛情動畫，更希望在當前世界衝突頻仍的時代，提醒大家理解與尊重不同文化的重要性。」

人魚公主恰歐直球猛烈告白：「我們結婚吧！」隨即展開兩人的熱戀相處。（CATCHPLAY提供）人魚公主恰歐直球猛烈告白：「我們結婚吧！」隨即展開兩人的熱戀相處。（CATCHPLAY提供）

《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》歷時7年製作，是STUDIO 4℃迄今最精密龐大的動畫製作，總作畫張數超過10萬張，以極致工藝細膩編織出獨一無二的奇幻世界。

製作團隊透露，動畫師們特別專注「動作表現」，就連日常場景中，男女主角、街道上的路人、流浪貓，甚至是牆邊的衛生紙架都在「動」，讓畫面充滿生命力。《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》將於8月22日在台上映。

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