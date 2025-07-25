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娛樂 最新消息

朝日台重啟「刑事劇」人氣旺！《大追跡》首播創150萬次觀看佳績

胡御柔／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日星大森南朋、相葉雅紀和松下奈緒主演刑偵推理日劇《大追跡～SSBC重案組～》熱播，該劇是朝日電視台暌違十年重啟的週三晚間黃金刑事劇，首播在日本影音平台「TVer」觀看次數突破150萬次，奪下綜合排行第一，人氣超高。

相葉雅紀（左）、大森南朋主演《大追跡～SSBC重案組～》。（MyVideo提供）相葉雅紀（左）、大森南朋主演《大追跡～SSBC重案組～》。（MyVideo提供）

相葉雅紀飾演的「名波凜太郎」原本是外資證券公司的菁英上班族，通過公務員特考轉行進入警視廳內的獨立調查單位SSBC，和大森南朋飾演的老派警察一起負責分析與追蹤的專業搜查工作。

相葉雅紀表示雖然劇情相當刺激緊湊，但現場氣氛卻出乎意料的熱絡，「真的每天都很期待去現場！」大森南朋則坦言，刑事劇中大量需要背誦的專業台詞讓他吃足苦頭：「困難的專業用語太多，我常常NG。」

松下奈緒在《大追跡～SSBC重案組～》演資深刑警。（MyVideo提供）松下奈緒在《大追跡～SSBC重案組～》演資深刑警。（MyVideo提供）

「日本氣質女神」松下奈緒這次在《大追跡～SSBC重案組～》飾演資深刑警，有趣的是她遇上相葉雅紀和大森南朋，優雅姿態全破功，大森南朋笑說：「她在正式開拍前用腳粗魯地把電纜線踢到一邊，我心想，原來她是這麼強勢的人！」相葉雅紀也加碼爆料某天早上在共用廁所時，「奈緒醬突然超大力敲門，嚇到我了！」松下大笑澄清：「我一直都在演啊！那些行為都只是太入戲了啦！」

相葉雅紀在戲外總是給人天然溫和的無害感，此次在劇中卻經常打出自己是「內閣長官的姪子」的名號，毫不掩飾直球對抗上司遠藤憲一，讓大前輩遠藤憲一都不得不對他鞠躬道歉，日媒點評：「名波這樣的角色西裝筆挺、冷靜睿智，看似簡單卻極度考驗收放與分寸，適合用他的親和力創造獨特氛圍。」更有觀眾稱讚其演技：「他那種情感內斂的演法其實更考驗實力！」《大追跡～SSBC重案組～》每週四在MyVideo跟播最新集數。

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