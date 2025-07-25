文章寫文章》一位老友的凝望…江蕙《無．有》十年焠鍊 舞台劇場的時空詩篇

文／文章

暌違十載，坐在高雄巨蛋的觀眾席裡，看著阿蕙（江蕙）在《無．有》的舞台上緩緩降臨，那份熟悉又嶄新的光芒，瞬間將我拉回好遠好遠的從前。那時我們都年輕，在台北西餐廳裡趕場駐唱，在綜藝節目的後台互相打氣，為夢想奮力拚搏的歲月彷彿就在昨天。

江蕙對外來歌手格外照顧。（寬宏藝術提供）

阿蕙，這位豪氣又重情的女子，當年就對我們這些離鄉背井、在歌壇掙扎的外來歌手格外照顧。那些深夜練唱彩排後的豆漿油條，那些互相吐槽又彼此撐腰的點滴，還有那些我永遠不會忘記的瞬間——當我拎著演出服和包包，在狹窄的西門町巷弄間狂奔，攔不到計程車眼看就要趕不上下一場開唱、急得額頭冒汗時，總會聽見她爽朗又帶著關切的聲音：「坐我的車吧！你會來不及，趕不上演出的時間，這樣會『空台』的！」

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她的助理司機方向盤一打，車門一開，那份毫不猶豫的援手，對當時孤身奮鬥的我來說，是寒夜裡最暖的火光。這些微小的、她或許早已忘記的舞台日誌，卻像烙印一樣，深深鐫刻在那個年輕歌者的心底。此刻都隨著她的歌聲，鮮活地湧上心頭。

江蕙的從容自若，毫無生澀與慌張，讓文章心頭震顫。（寬宏藝術提供）

十年，對任何人都是漫長的等待。我深知她告別舞台的決絕，也明白她對完美的執著。所以當她告訴我，決定再次站上舞台，並在後來親筆寫下的文稿中，特別提及是因為我那句無意間的感嘆─人生只有一次，成了她點燃心中餘燭的火種時，那份沉甸甸的感動，難以言喻。這不僅僅是一場演唱會的回歸，更像是一個老朋友，對生命、對摯愛的歌聲，一次鄭重其事的回應與踐諾。因此，我無論如何都要飛來高雄，親眼見證這一刻。

台上的她，那份從容自若，毫無半分久別舞台的生澀與慌張，讓我心頭震顫。那不是刻意的表演，而是歷經歲月沉澱後的靈魂歸位。她站在那裡，彷彿從未離開過，只是暫時收起了歌喉，去細細體味了生活更深層的紋理。如今，她像一位溫柔又強大的老朋友，輕輕地，卻無比清晰地告訴所有牽掛她的人：「我回來了，唱歌給你聽。」

江蕙日前在高雄巨蛋舉辦演唱會。（寬宏藝術提供）

這份自然與篤定，比任何華麗的舞台效果都更直擊我心。看著她駕馭著這龐大而精密的舞台「列車」，如同當年駕車載我趕場般穩健自信，眼眶不禁發熱。時間改變了舞台的規模，卻從未改變她骨子裡那份可靠與溫暖的質地。

當然，《無•有》的藝術高度令人驚嘆。從開篇「無名天地」的哲思啟幕，到《電車內面》那流動孤寂的史詩感；從萬人齊唱經典台語情歌的滾燙鄉音，到側台那方懸絲起舞、致敬江蕙的父親布袋戲宗師江琛先生的戲台，無不展現出團隊的匠心與阿蕙藝術生命的磅礡再綻放。林秋離老師的名字在黑暗中暈開時，那份對時代與詞魂的追憶，更令人動容。舞樂的精準咬合，星光「嘉賓」的巧妙點綴，都堪稱完美。

然而，作為一個見證了她從青澀到輝煌、並曾被她溫暖援手的老友，最讓我心潮澎湃的，始終是歌聲裡那份不變的溫度與真摯。《落雨聲》、《家後》、《甲你攬牢牢》響起時，台下白髮伴侶的相擁，觀眾眼角閃爍的淚光，以及我自己心中翻湧的、關於我們共同走過的那些艱辛與歡笑、以及那一次次「趕場」路上被溫暖的歲月……，這一切，都遠超了技術層面的精湛。那是她用生命焠鍊出的歌聲，承載著我們這一代人的情感密碼、鄉愁印記，以及對這片土地與文化的深愛與責任。

文章。（翰森娛樂提供）

十年答卷，滿分何止在藝術？更在於她用整個生命，實踐了對歌唱最純粹的信仰。當她唱著，舞台上下情感同頻共振的剎那，我看到的，不只是當代台語舞台藝術的巔峰，更是一位相識半生的老友，在用她最燦爛的方式告訴世界：熱愛，值得傾盡所有；人生，確然只有一次。高雄這一夜，是藝術的盛宴，更是老友重逢的感動與生命力量的見證，溫暖如昨，磅礴如新。

阿蕙，台上的妳光芒萬丈，台下的我，在這遠遠的角落，懷著滿心的祝福與驕傲，靜靜凝望。願這篇文字，能如當年妳載我趕場時車窗外掠過的微風，輕輕拂過妳的心田，讓妳憶起那些我們共同奔跑過的青春巷弄，以及那份永遠不會褪色的情誼。妳從未讓任何一場演出「空台」，今夜，妳用生命點亮的這方舞台，更是照亮了無數人心底的永恆。

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