晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

文章寫文章》一位老友的凝望…江蕙《無．有》十年焠鍊 舞台劇場的時空詩篇

文／文章

暌違十載，坐在高雄巨蛋的觀眾席裡，看著阿蕙（江蕙）在《無．有》的舞台上緩緩降臨，那份熟悉又嶄新的光芒，瞬間將我拉回好遠好遠的從前。那時我們都年輕，在台北西餐廳裡趕場駐唱，在綜藝節目的後台互相打氣，為夢想奮力拚搏的歲月彷彿就在昨天。

江蕙對外來歌手格外照顧。（寬宏藝術提供）江蕙對外來歌手格外照顧。（寬宏藝術提供）

阿蕙，這位豪氣又重情的女子，當年就對我們這些離鄉背井、在歌壇掙扎的外來歌手格外照顧。那些深夜練唱彩排後的豆漿油條，那些互相吐槽又彼此撐腰的點滴，還有那些我永遠不會忘記的瞬間——當我拎著演出服和包包，在狹窄的西門町巷弄間狂奔，攔不到計程車眼看就要趕不上下一場開唱、急得額頭冒汗時，總會聽見她爽朗又帶著關切的聲音：「坐我的車吧！你會來不及，趕不上演出的時間，這樣會『空台』的！」

她的助理司機方向盤一打，車門一開，那份毫不猶豫的援手，對當時孤身奮鬥的我來說，是寒夜裡最暖的火光。這些微小的、她或許早已忘記的舞台日誌，卻像烙印一樣，深深鐫刻在那個年輕歌者的心底。此刻都隨著她的歌聲，鮮活地湧上心頭。

江蕙的從容自若，毫無生澀與慌張，讓文章心頭震顫。（寬宏藝術提供）江蕙的從容自若，毫無生澀與慌張，讓文章心頭震顫。（寬宏藝術提供）

十年，對任何人都是漫長的等待。我深知她告別舞台的決絕，也明白她對完美的執著。所以當她告訴我，決定再次站上舞台，並在後來親筆寫下的文稿中，特別提及是因為我那句無意間的感嘆─人生只有一次，成了她點燃心中餘燭的火種時，那份沉甸甸的感動，難以言喻。這不僅僅是一場演唱會的回歸，更像是一個老朋友，對生命、對摯愛的歌聲，一次鄭重其事的回應與踐諾。因此，我無論如何都要飛來高雄，親眼見證這一刻。

台上的她，那份從容自若，毫無半分久別舞台的生澀與慌張，讓我心頭震顫。那不是刻意的表演，而是歷經歲月沉澱後的靈魂歸位。她站在那裡，彷彿從未離開過，只是暫時收起了歌喉，去細細體味了生活更深層的紋理。如今，她像一位溫柔又強大的老朋友，輕輕地，卻無比清晰地告訴所有牽掛她的人：「我回來了，唱歌給你聽。」

江蕙日前在高雄巨蛋舉辦演唱會。（寬宏藝術提供）江蕙日前在高雄巨蛋舉辦演唱會。（寬宏藝術提供）

這份自然與篤定，比任何華麗的舞台效果都更直擊我心。看著她駕馭著這龐大而精密的舞台「列車」，如同當年駕車載我趕場般穩健自信，眼眶不禁發熱。時間改變了舞台的規模，卻從未改變她骨子裡那份可靠與溫暖的質地。

當然，《無•有》的藝術高度令人驚嘆。從開篇「無名天地」的哲思啟幕，到《電車內面》那流動孤寂的史詩感；從萬人齊唱經典台語情歌的滾燙鄉音，到側台那方懸絲起舞、致敬江蕙的父親布袋戲宗師江琛先生的戲台，無不展現出團隊的匠心與阿蕙藝術生命的磅礡再綻放。林秋離老師的名字在黑暗中暈開時，那份對時代與詞魂的追憶，更令人動容。舞樂的精準咬合，星光「嘉賓」的巧妙點綴，都堪稱完美。

然而，作為一個見證了她從青澀到輝煌、並曾被她溫暖援手的老友，最讓我心潮澎湃的，始終是歌聲裡那份不變的溫度與真摯。《落雨聲》、《家後》、《甲你攬牢牢》響起時，台下白髮伴侶的相擁，觀眾眼角閃爍的淚光，以及我自己心中翻湧的、關於我們共同走過的那些艱辛與歡笑、以及那一次次「趕場」路上被溫暖的歲月……，這一切，都遠超了技術層面的精湛。那是她用生命焠鍊出的歌聲，承載著我們這一代人的情感密碼、鄉愁印記，以及對這片土地與文化的深愛與責任。

文章。（翰森娛樂提供）文章。（翰森娛樂提供）

十年答卷，滿分何止在藝術？更在於她用整個生命，實踐了對歌唱最純粹的信仰。當她唱著，舞台上下情感同頻共振的剎那，我看到的，不只是當代台語舞台藝術的巔峰，更是一位相識半生的老友，在用她最燦爛的方式告訴世界：熱愛，值得傾盡所有；人生，確然只有一次。高雄這一夜，是藝術的盛宴，更是老友重逢的感動與生命力量的見證，溫暖如昨，磅礴如新。

阿蕙，台上的妳光芒萬丈，台下的我，在這遠遠的角落，懷著滿心的祝福與驕傲，靜靜凝望。願這篇文字，能如當年妳載我趕場時車窗外掠過的微風，輕輕拂過妳的心田，讓妳憶起那些我們共同奔跑過的青春巷弄，以及那份永遠不會褪色的情誼。妳從未讓任何一場演出「空台」，今夜，妳用生命點亮的這方舞台，更是照亮了無數人心底的永恆。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中