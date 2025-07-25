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娛樂 電視

突遭小禎大動作切割！造型師發聲反擊：感到不解錯愕

〔記者林欣穎／台北報導〕小禎前天突發出聲明切割曾合作造型師麥詩婷，強調目前雙方已經結束合作關係，並提到希望對方能從社群移除藝人的相關影像，避免讓外界誤認彼此仍有合作關係。不過昨（24）日麥詩婷也在社群發聲反擊，直言對小禎的聲明感到不解。

小禎突切割造型師。（資料照，記者陳奕全攝）小禎突切割造型師。（資料照，記者陳奕全攝）

麥詩婷昨晚透過社群發布聲明，提到她與小禎合作長達6年、關係良好，最後一次合作為2025年2月廣告拍攝，當時小禎還在IG上標註麥詩婷帳號、稱讚合作很順利，「熟悉的團隊最對味」。面對前天小禎的聲明，麥詩婷表示事前不知情，也沒有收到任何通知或溝通，「對於此次聲明內容，本人確實感到不解與錯愕。」

也說此事可能會引發誤解，她已將委託律師處理因該聲明延伸後續法律程序，以維護自身權益。「感謝社會各界的關心與理解。」

造型師麥詩婷昨晚在社群發布聲明。（翻攝自Threads）造型師麥詩婷昨晚在社群發布聲明。（翻攝自Threads）

麥詩婷聲明全文：

針對日前Instagram「karenhu1984」帳號以「奇恩工作室胡盈禎」之署名發布之聲明書，該内容中直接提及本人中文全名及職業別等個資，經多家媒體報導，已嚴重損及本人名譽及事業，為維護權益，受此特別說明如下：

首先，本人對該聲明及其內容，事前並不知情，亦未接獲任何通知或溝通。該聲明內容、以及引用本人個資，係在未與本人事先討論與經本人同意的情況下公開發布，實感意外與遺憾。

本人與該藝人及其經紀公司合作關係長達六年，期間共同完成多項活動、廣告與拍攝任務,均在良好、專業的互動下順利完成。最後一次合作為2025年2月所拍攝之廣告，該廣告拍攝後該藝人亦曾於個人 Instagram「karenhu1984」帳號分享造型照，並標示本人Instagram帳號,同時公開表示「熟悉的團隊最對味，再度快狠準的完成代言照跟個人形象照⋯（已截圖取證,參照2/10instagram）。顯示當時雙方合作關係良好。對於此次聲明內容，本人確實感到不解與錯愕。

向秉持誠信與尊重原則，處理所有合作事宜，並未對外發表過言論。針對相關報導所可能引發的誤解與影響，本人將委託律師處理因該聲明延伸後續法律程序，以維護自身權益。感謝社會各界的關心與理解。

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