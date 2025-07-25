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娛樂 電視

籃籃急尋桃花反遭指「永遠不會有」陷絕望 背後真相曝

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃與楊繡惠主持民視《綜藝新時代》，日前來到可以讓人遠離塵囂的嘉義阿里山鄉「茶山部落」。眾人首先抵達有著「忘憂谷」美名的達娜伊谷吊橋，將透過大喊來釋放心中的憂愁；籃籃迫不及待的朝向山谷大喊「陳秉立（阿翔）你一直叫我小兄弟，我都沒桃花了！」而奇怪的事發生了，回音竟傳回「永遠不會有桃花了」就此潑了籃籃一桶冷水，讓籃籃苦喊這比較像「絕望谷」吧。

籃籃在忘憂谷吶喊尋桃花。（民視提供）籃籃在忘憂谷吶喊尋桃花。（民視提供）

不信邪的楊繡惠更大喊出「我的廟門有人要添油香嗎？」慘遭回音數落「已經結網了，別想了！」事後阿翔抓出背後假裝「應答」的來賓巫苡萱，也讓籃籃大呼「我不是來絕望的」。

籃籃（左起）、阿翔與楊繡惠主持民視《綜藝新時代》。（民視提供）籃籃（左起）、阿翔與楊繡惠主持民視《綜藝新時代》。（民視提供）

達人阿里曼帶著眾人來到了水火同源並向天神取火，體驗鄒族的文化，人手一根的竹子讓阿翔與籃籃玩起了凌波舞，天空卻打了個大雷阻止，嚇得兩人急忙收手，快喊不要亂玩！取完火後達人阿里曼點燃了禮炮，除了象徵歡迎貴賓到來，也代表去除身上的霉運，並讓籃籃體驗鄒族的風笛，興奮的籃籃大喊「男朋友們集合了」，被虧是多想要有男朋友。

巫苡萱（左起）、籃籃、阿翔與楊繡惠遊嘉義阿里山鄉「茶山部落」。（民視提供）巫苡萱（左起）、籃籃、阿翔與楊繡惠遊嘉義阿里山鄉「茶山部落」。（民視提供）

晚餐「盪鞦韆的烤肉」讓巫苡萱直喊鄒族人的花樣很多，好有趣！籃籃口出狂言「鄒族的香腸很大支」讓眾人紛紛想歪，阿翔藉機抱怨籃籃找不到男朋友根本是自己的問題，超無厘頭讓全場瘋笑。

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