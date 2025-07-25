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娛樂 電視

主持人太low節目遭腰斬？製作單位5點聲明 反擊公視「霸凌式審查」

〔記者林欣穎／台北報導〕公視臺語台《歡喜來party》去年一月才開錄，找邵大倫、夏語心主持，如今傳出因公視審核嫌「主持人low」，只錄了6集就喊卡，節目至今也沒有開播，雙方更是鬧上法院，對此，公視臺語台昨發出聲明，強調是因為製作品質未達標才決定解約，而製作單位昨深夜也發出5點聲明做出反擊。

昨傳出公視批評節目「主持人low、佈景陽春、藝人不夠大牌」將節目喊停，公視反駁指這是斷章取義。不過製作單位表示，「是否為斷章取義，請公視公布審查過程之完整錄音檔，既然公視所稱為納稅人把關，更應誠然公開透明審查過程，以昭公信。」

夏語心、邵大倫節目喊卡。（翻攝自臉書）夏語心、邵大倫節目喊卡。（翻攝自臉書）

而電視台在聲明中提到，「惟廠商未經公視同意逕自錄製6集，且後續因該廠商未能通過公視節目樣帶審查，並於履約期間違反合約相關事項，公視遂依合約規定，發函要求限期改善及重製後再送審……」等，製作單位表示，在攝影棚錄影都是由公視管理開棚，且錄影時間也都是由公視掌控，製作單位形容樣帶審查會議，實質為公視偕同評審進行霸凌式審查，「審查過程中軟硬兼施，言語中明示暗示，說服廠商自動撤案。」並反問公視何以自稱「公正、客觀」。

如今雙方走上法律程序，製作單位也認為公視所發的聲明稿多次以「未經同意」、「逕自錄影」等不實之指控影射廠商，已嚴重損害公司商譽。

天之業聲明全文：

1、113年2月7日所召開之樣帶審查會議，實質為公視偕同評審進行霸凌式審查，審查過程中軟硬兼施，言語中明示暗示，說服廠商自動撤案。

2、報導列舉之「主持人 LOW」、「佈景陽春」、「藝人不夠大牌」云云，是否為斷章取義，請公視公布審查過程之完整錄音檔；既然公視所稱為為納稅人把關，更應誠然公開透明審查過程，以昭公信。

3、公視自詡製播節目必須謹守規範，然節目錄製過程沒有SOP品管，以非專業，沒有棚內製作經驗者為錄影現場「唯一」督導；又以非在現場之評審片面主觀意見作為審查依據……何以自稱「公正、客觀」？

4、聲明書所述「惟廠商未經公視同意逕自錄製 6 集，且後續因該廠商未能通過公視節目樣帶審查，並於履約期間違反合約相關事項，公視遂依合約規定，發函要求限期改善及重製後再送審……」廠商於公視南部中心攝影棚錄影，由公視管理開／關棚，所有錄影時間與現場可不可行之規定，皆是由公視所掌握，何來「逕自錄製」的空間及機會？

5、雙方爭訟目前正由法院審理中，公視針對媒體報導所發之聲明稿，多次以「未經同意」、「逕自錄影」等不實之指控影射廠商，已嚴重損害本公司商譽，特此同步提出聲明，以證清白！

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