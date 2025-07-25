台劇《親密之海》「自由民主議題」登熱搜！中網友翻牆熱議：能活幾天？

李銘順在《親密之海》與年輕一代討論不同世代中的矛盾與碰撞。（CATCHPLAY+提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕李銘順、吳慷仁等人演出的CATCHPLAY劇集《親密之海》上週五播出，登上CATCHPLAY+影音平台冠軍，同時在Line TV平台亦勇奪站內點閱排行榜首位，也同步在香港NowTV空降平台台劇點閱冠軍。香港觀眾熱烈反應道：「看完之後心跳加速，演員間的化學反應太強烈了！」、「這絕對是今年最值得看的華語劇之一！」也有網友直言：「劇情尺度與深度都超出預期，深刻反映當代社會問題。」

而在中國雖尚未正式播出，《親密之海》卻已在豆瓣掀起討論，網友不惜翻牆搶看，更有觀眾讚嘆「演技與故事框架真的很好看」。此外，因本劇不避談台灣社會自由民主等議題，也引發不少中國觀眾留言「好奇這劇的詞條能在豆瓣存活多久」。

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瑞瑪席丹（左）與趙逸嵐在《親密之海》飾演同性伴侶，有激情吻戲。（CATCHPLAY+提供）

在上週播出的內容中，除了李銘順飾演的李憲宏大膽突破尺度的出浴鏡頭，以及吳慷仁飾演的阿榮與李至正飾演的伴侶Patrick之間的親密戲份成為話題焦點外，瑞瑪席丹飾演的莉蓮與趙逸嵐飾演的同性伴侶之間的激情吻戲，也讓觀眾感受到強烈的情感張力與浪漫氛圍。

瑞瑪席丹表示：「雖然我沒有曾經與同性談戀愛過的經驗，這與莉蓮這個角色的設定很不一樣，但的確，我與小八（趙逸嵐）在接吻當下的氛圍是非常完美的。」而趙逸嵐則打趣說：「我覺得全部的瑞瑪席丹粉絲都會恨我」，此段戲份不僅引起觀眾熱烈討論，也讓不少觀眾直言「看得臉紅心跳」。

《親密之海》現正於CATCHPLAY+影音平台（台灣、印尼、新加坡）、CATCHPLAY電影台、LINE TV、香港Now TV及Amazon Prime Video每週五全球同步更新集數。

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