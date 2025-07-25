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娛樂 電視

愛貓病逝2年仍心痛 林子閎深夜告白「想你了小老頭」惹淚崩

〔記者李紹綾／台北報導〕林子閎家中飼養的兩隻11歲愛貓「小王子」和「福安」，2年前先後因腎衰竭病逝。他昨（24日）貼出小王子的照片，感性寫下：「想你了，脾氣差的小老頭。」不少粉絲湧入安慰。

林子閎對貓毛過敏，卻還是陪在愛貓「小王子」的身邊。（翻攝自微博）林子閎對貓毛過敏，卻還是陪在愛貓「小王子」的身邊。（翻攝自微博）

小王子2023年5月病逝，林子閎當時受訪透露，小王子是在媽媽身旁離世的，「我沒有送到牠，因為那時候牠不在台北。」沒想到兩週後福安也因腎衰竭過世，家中氣氛陷入低迷，「福安是在我姊旁邊走的，牠走的時候我有送到」。

林子閎回憶，當時姊弟倆帶著福安前往火化場，過程中還算冷靜，姊弟甚至聊著天，「可是到送進去的那一刻，才真的意識到牠離開了」，他自認平時哭點很高，「那一刻我居然想哭，但就是沒有哭出來」，直到真正送別後，他才有時間與空間去感傷，「反而是事後比較難受」。

林子閎曬照思念離世2年的愛貓「小王子」。（翻攝自Instagram）林子閎曬照思念離世2年的愛貓「小王子」。（翻攝自Instagram）

林子閎昨想起小王子，對貓毛過敏的他，在Instagram寫道：「我很慶幸，在你生命消逝前的最後一個月，我們還能陪著彼此入睡。儘管全身紅腫發癢，但我還是愛你。」

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