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娛樂 電視

黃瑄圓夢「活在張愛玲白先勇小說」 華麗變裝曝心酸面：髮量變稀疏

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃瑄在台視八點檔《寶島西米樂》飾演的西服店老闆娘「曉蘭」，造型尤為華麗，是劇中一大亮點。她幾乎每場戲都以不同造型現身，從旗袍、套裝到各式配件一應俱全，笑說這齣戲可說是她目前服裝最多的一檔，「應該播到第100集都沒有重複的衣服，每一場戲都在換，但拍得很開心，因為衣服真的都太漂亮了！」

黃瑄透露拍《寶島西米樂》長期戴假髮，發覺前額髮量變少。（台視提供）黃瑄透露拍《寶島西米樂》長期戴假髮，發覺前額髮量變少。（台視提供）

不過她也坦言，美麗還是有代價的，由於角色造型固定配戴假髮，初期戴上時髮網緊繃，加上拍攝時間冗長，假髮猶如緊箍咒綁頭，經常一整天拍下來感到頭暈腦脹。也因長時間配戴導致她的前額髮量變稀，：「現在只要把假髮拿下來，就覺得前面好像空了一塊！」

為了呈現旗袍的美，除了飲食要注意，黃瑄一定會穿上束褲、調整型內衣和絲襪。但因為這些內在美都很緊，所以換衣服時也常聽到她在吶喊：「再等我一下，還在拉絲襪！」

黃瑄在《寶島西米樂》拍旗袍裝扮，都會穿上調整型內衣和束褲、絲襪，換裝十分不便。（台視提供）黃瑄在《寶島西米樂》拍旗袍裝扮，都會穿上調整型內衣和束褲、絲襪，換裝十分不便。（台視提供）

劇組服裝團隊為了每個角色都下足功夫，針對角色個性搭配最適合的樣貌，不過最搶眼的衣服，大家還是第一個想到黃瑄，羨煞同劇組演員，像是盧彥澤劇中一開始經常只能穿著破洞汗衫和短褲，和黃瑄的扮相形成強烈對比，他也常打趣表示：「我的治裝費應該都在曉蘭身上。」

黃瑄在《寶島西米樂》劇中造型百變。（台視提供）黃瑄在《寶島西米樂》劇中造型百變。（台視提供）

蔡祥在戲裡常以學生造型現身，也十分羨慕黃瑄的多樣百變，笑說：「我也好想穿的這樣漂亮。」黃瑄聽了笑說：「其實蔡祥劇中的造型穿搭起來，就算走在路上也很時尚耶！」她特別點名自己印象最深的一套深藍色絨面的旗袍，看起來十分華麗，每次導演都笑說像是從夜總會走出來，但在劇中卻是設定居家服，黃瑄笑問：「到底誰在家穿這麼華麗啦！」

黃瑄表示從小喜歡看張愛玲和白先勇的小說，對書中描寫的上海風情著迷不已，長久以來都很嚮往有一天能活在文學作品裡，這次的角色算是有圓夢了！

《寶島西米樂》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數。緯來戲劇台週一至週五晚間5-7點播出。

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