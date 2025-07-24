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（影）彭佳慧炸裂全場！鐵肺狂飆《Kpop獵魔女團》神曲 網讚爆：全憑實力

彭佳慧詮釋《Kpop 獵魔女團》神曲《燦金》（Golden）。（組合照，翻攝自IG）彭佳慧詮釋《Kpop 獵魔女團》神曲《燦金》（Golden）。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕全球掀起《Kpop 獵魔女團》熱潮，連「鐵肺歌后」彭佳慧都淪陷！她昨（24日）深夜突襲開嗓，翻唱片中人氣神曲《燦金》（Golden），無伴奏清唱高音毫不費力，節奏感用肩膀打拍子營造氛圍，高音宛如可直接穿透耳膜，讓粉絲全廳傻暴動狂刷「全憑實力！」、「不愧是彭佳慧，喉嚨裡裝音響」。

Netflix動畫電影《Kpop 獵魔女團》自上線後好評不斷，描述由韓國女團組成的獵魔小隊，靠音樂與歌聲對抗惡魔，不但劇情奇幻熱血，原聲帶更強大爆紅，主題曲《燦金》（Golden）迅速攻佔各大平台。彭佳慧也跟上這波熱潮，同時也透露箇中原因，「女兒說現在很紅，網友私訊希望我唱一下，現在聽會不會睡不著！」她因此決定清唱致敬。

影片中，彭佳慧穿著居家服隨性現身，張口就是完美轉音與爆發高音，即便沒有配樂，光靠聲音就震撼全場，粉絲暴動讚嘆「這是什麼神仙清唱，全憑實力！！」、「不愧是彭佳慧，喉嚨裡裝音響」、「這才叫會唱歌的人！」、「天生的唱將根本不需修音」更有許多人跪求她錄完整版本上架串流，也讓這首歌在台灣再度引起話題。

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