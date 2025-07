麋先生驚艷武陵高中冠軍畢業歌 私心想給這所女中第一名

〔記者陳慧玲/台北報導〕麋先生擔任「當大人高校祭」活動大使,聽完前五名畢業歌曲忍不住說:「高中生做出這樣的音樂,讓我們壓力很大喔!」

由小公視及公視+合力舉辦的「當大人高校祭」,已從近百所高中票選出前30名代表各校的畢業歌曲,並聯合創作出2025年度畢業歌《慢行人》,聽了各校學生作品,麋先生感受到學生們的青春氣息以及創作者的獨特性,直呼「後生可畏」。

麋先生(後排)探班學生錄音,鼓勵大家展翅高飛。(當大人高校祭提供)

日前麋先生在同學們錄製畢業歌曲當天特地帶著點心前往錄音室探班,並與大家合唱前陣子畢業季廣為傳唱的《去飛翔》,期許同學們在「當大人」的路上順利展翅飛翔。

第一名武陵高中的《魚是》讓麋先生非常驚艷,大讚:「這首歌很不像高中生的水準,不管是在演唱或是創作本身,甚至是影像的呈現都很厲害,只能說後生可畏!」第二名新竹女中的《從今以後 As We Go On》則讓麋先生聆聽許久,由衷讚美:「這首創作者如果好好的繼續發展下去,將來一定會在業界占有一席之地。」

第三名是中山女高的《未完的樂章》,讓麋先生看到了屬於創作者本身的獨特性,主唱聖皓還打趣說:「其實光是學校名,貝斯手以諾就會給第一名了。」原來是因為麋先生以前去中山女高表演時,以諾覺得同學們都很熱情,留下很好的印象。第四名師大附中的《到時候再說Farewell》則寫出屬於他們年紀的青春氣息;第五名建國中學的《77%》豐富華麗,麋先生覺得完全反映出學生們的校園生活。

8月2日下午1點起,公視+將轉播於台中市政府府前廣場舉行的「當大人高校祭」演唱會及高校生專屬市集,入選高校畢業歌前30名的學校將會演唱各自的創作作品。

