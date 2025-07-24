（影）Kiwebaby在林進沙發噴屎留痕 過程全都錄

YouTuber林進發現自家沙發竟然出現詭異黃色污漬。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕YouTuber林進今（24）在社群平台分享家中的恐怖畫面，他發現自家沙發上竟有一塊黃色污漬，因為不知道是什麼，林進還湊過去聞了一下，結果味道很像屎，他掉了監視器才發現，這塊黃色污漬是好友Kiwebaby在他沙發上放水屁，結果竟然噴出屎留下的痕跡。

林進看到污漬以為是沾到醬料，還特別湊上前聞一聞。（翻攝自IG）

林進第一眼看見這塊污漬的時候，曾疑心可能是醬料沾染到沙發，不過聞過之後發現「案情不單純」所以他聞了兩次確認的確是屎之後，趕緊拿著清潔劑處理。林進調監視器抓兇手的時候，才發現凌晨4：44的時候Kiwebaby到家裡玩的時候，在他的沙發上放了一個水屁，黃色污漬應該是他的糞水隨著屁被放出來，留下的痕跡。

請繼續往下閱讀...

監視器拍下Kiwebaby犯案當時畫面。（翻攝自IG）

在沙發上噴屎還不說的Kiwebaby把林進氣死，他問：「怎麼會有人放了水屁，都沒有檢查就往廁所衝，你有沒有再換一次內褲？」

兇手Kiwebaby坦承道歉。（翻攝自IG）

兇手Kiwebaby也道歉：「對不起，真的第一次這樣，我也嚇到，我錯了。」在林進家睡醒之後，Kiwebaby也趕緊幫忙再次清理，也透露有清理及換過內褲，只是沒想到竟有噴在沙發上。

在 Instagram 查看這則貼文 林進 Lingin 林東進 飛醺卑鄙 Fashionbaby（@lingin1209）分享的貼文

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法