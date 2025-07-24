晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）Kiwebaby在林進沙發噴屎留痕 過程全都錄

YouTuber林進發現自家沙發竟然出現詭異黃色污漬。（翻攝自IG）YouTuber林進發現自家沙發竟然出現詭異黃色污漬。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕YouTuber林進今（24）在社群平台分享家中的恐怖畫面，他發現自家沙發上竟有一塊黃色污漬，因為不知道是什麼，林進還湊過去聞了一下，結果味道很像屎，他掉了監視器才發現，這塊黃色污漬是好友Kiwebaby在他沙發上放水屁，結果竟然噴出屎留下的痕跡。

林進看到污漬以為是沾到醬料，還特別湊上前聞一聞。（翻攝自IG）林進看到污漬以為是沾到醬料，還特別湊上前聞一聞。（翻攝自IG）

林進第一眼看見這塊污漬的時候，曾疑心可能是醬料沾染到沙發，不過聞過之後發現「案情不單純」所以他聞了兩次確認的確是屎之後，趕緊拿著清潔劑處理。林進調監視器抓兇手的時候，才發現凌晨4：44的時候Kiwebaby到家裡玩的時候，在他的沙發上放了一個水屁，黃色污漬應該是他的糞水隨著屁被放出來，留下的痕跡。

監視器拍下Kiwebaby犯案當時畫面。（翻攝自IG）監視器拍下Kiwebaby犯案當時畫面。（翻攝自IG）

在沙發上噴屎還不說的Kiwebaby把林進氣死，他問：「怎麼會有人放了水屁，都沒有檢查就往廁所衝，你有沒有再換一次內褲？」

兇手Kiwebaby坦承道歉。（翻攝自IG）兇手Kiwebaby坦承道歉。（翻攝自IG）

兇手Kiwebaby也道歉：「對不起，真的第一次這樣，我也嚇到，我錯了。」在林進家睡醒之後，Kiwebaby也趕緊幫忙再次清理，也透露有清理及換過內褲，只是沒想到竟有噴在沙發上。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中