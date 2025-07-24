電台DJ不說話遭嫌高傲 領錢慘被投訴「擺架子」

唐劍康。（翻攝自Instagram）

〔記者李紹綾／台北報導〕香港DJ「當奴」唐劍康近日上彭秀慧主持的ViuTV節目《晚吹-Chat KP》，聊到「惡人」話題時透露，自己平時不說話時，常被誤會高傲、長得不好看，甚至曾有民眾寫信到電台投訴他擺架子，讓他哭笑不得。

唐劍康笑說，不說話時常被誤解擺臉色，他自嘲：「我不出聲的樣子，好多人都說我很高傲、討人厭、長得不好看。這些話都是出於真心的，我也覺得自己不出聲的樣子真的很差，真的沒辦法！」他還提到，多年前就曾有聽眾寄信到電台投訴，信裡寫著：「你這個節目主持人，以為自己是誰？在窩打老道那家銀行領錢，還擺架子，離譜得以為自己是誰。」

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唐劍康。（翻攝自Instagram）

主持人彭秀慧聽後笑回：「只是領個錢，哪來擺架子？」唐劍康替自己感到委屈，他疑惑說：「投訴那個人是櫃員機嗎？我在櫃員機前領錢，他怎麼會看到我的樣子？」彭秀慧則認為，也許是因為唐劍康在電台建立了歡樂、親切的形象，觀眾在日常遇見他時沒笑臉相迎，便可能產生落差感。

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