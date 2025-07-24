潤娥《暴君的廚師》定檔8月播 大膽挑戰國王味蕾

潤娥（左）、李彩玟主演奇幻愛情新劇《暴君的廚師》定檔8月播。（Netflix提供）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕潤娥、新生代演員李彩玟主演奇幻愛情新劇《暴君的廚師》今（24）定檔8月播出，該劇結合兩人火花四射的化學反應，以及穿越時空的設定，預計上演一場令人「垂涎三尺」的宮廷鬥爭。

《暴君的廚師》穿梭於現代與古代，講述潤娥飾演法式料理廚師，原本正值事業巔峰，某天意外穿越回過去，來到王宮之中，被迫為性情乖張、脾氣火爆的「暴君」李彩玟掌廚，怎知對方擁有火爆脾氣和刁鑽味蕾，個性非常難搞。

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《暴君的廚師》韓文版海報。（Netflix提供）

李彩玟挑戰演出「燕熙君」，是個才智過人、言語如刀的君王，對食物有超乎常人的敏銳味覺，當潤娥闖入他的世界後，國王的味蕾以及他的心竟開始動搖。

《暴君的廚師》預計以華麗視覺、令人垂涎的美食和充滿張力的愛情，交織出一段令人上癮的生存系愛情故事；《暴君的廚師》將於8月23日於Netflix獨家上線。

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