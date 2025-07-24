都敬秀換髮前進台灣獻第一次 歌聲暖慰低潮歌迷

〔記者鍾志均／台北報導〕韓團EXO人氣成員都敬秀能演、會唱，最新巡演於本月19、20日自首爾場起跑，下一站就是8月2日於桃園國立體育大學綜合體育館（林口體育館）登場，將為台粉獻上演藝生涯首次大型專場演唱會！

都敬秀將於8月前進林口體育館開唱。（D-SHOW提供）

都敬秀在音樂與戲劇領域皆備受肯定，他於7月7日推出首張正規專輯《BLISS》，象徵全新音樂篇的展開，共收錄十首全新作品，從主打曲《SING ALONG!》到《Fit》、《Do You Remember?》等，涵蓋各種面貌。

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主打曲《SING ALONG!》編曲簡潔活潑，帶有熱帶樂器氛圍，並加入Afrobeat打擊樂元素，是一首適合夏天的流行歌曲，歌詞以「一起唱歌」為主軸，傳達出即使生活不完美、日子偶有低潮，也可以透過歌唱尋得慰藉與勇氣。

都敬秀換上簡約俐落的短髮造型，令人耳目一新。（D-SHOW提供）

此次回歸，都敬秀換上簡約俐落的短髮造型，呈現音樂的純粹初心；演唱會門票於全台7-11 ibon機台及ibon網站熱賣中。

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