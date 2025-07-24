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娛樂 歐美

都是《絕命毒師》惹的禍 屋主被粉絲氣到賣房

美劇《絕命毒師》堪稱史上最偉大電視劇之一。（翻攝自X）美劇《絕命毒師》堪稱史上最偉大電視劇之一。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美劇《絕命毒師》（Breaking Bad）堪稱史上最偉大電視劇之一，關於「海森堡」的傳奇故事熱度居高不下，不過，美國新墨西哥州阿爾伯克基市的一戶人家提到《絕命毒師》就滿肚子氣。因為這家人當初把房屋借給劇組拍戲，結果引起大批粉絲朝聖，甚至還有人模仿劇情把披薩丟上屋頂，讓屋主不堪其擾大喊：要賣房。

根據外媒報導，《絕命毒師》向屋主昆塔那（Joanne Quintana）借房屋拍戲，隨著這部戲不斷竄紅，竟然有人跑入庭院、把披薩丟上屋頂，氣得屋主昆塔納抄起水管就朝這對「外來者」狂噴，要他們離房子遠點。昆塔納說，他們一家人早於1973年就居住於此，原本都很平靜美好，直到《絕命毒師》播出之後，大批粉絲跑到他家拍照、打卡就算了，更令人困擾的是瘋狂粉絲效仿劇中行為。

美劇《絕命毒師》拍攝時設定主角就住在這間房屋。（美聯社）美劇《絕命毒師》拍攝時設定主角就住在這間房屋。（美聯社）

昆塔納原本覺得把房子借給劇組拍戲是難得與好萊塢有接觸的機會，可以近距離看到演員、工作人員如何拍出一齣戲，沒想到戲紅了，粉絲也來了。昆塔納曾經收到給劇中主角的包裹，嚇得他向拆彈小組求助，更別說一堆人往他家屋頂丟披薩，他忍無可忍決定開價4百萬美元（約新台幣1.3億元）賣房。

《絕命毒師》最早於AMC電視頻道播出，試播時僅有140萬觀眾，且當時恰逢編劇罷工，第一季收視並不如預期。接下來幾季《絕命毒師》收視率不斷攀升，後Netflix也取得播映權，讓許多觀眾透過網路串流平台看到這齣戲，第五季後半更創下收視紀錄，大結局時收視人數超過1030萬人。

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