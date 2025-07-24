票房稱霸飆好評！《驚奇4超人：第一步》空降全台冠軍

《驚奇4超人：第一步》上映首日空降全台票房冠軍。（漫威影業提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威暑假鉅獻《驚奇4超人：第一步》昨（23）日搶先美國在台上映，首日便以突破台幣854萬的成績空降全台票房冠軍。電影在爛番茄影評網已獲得「新鮮認證」，評價更比開盤時更上一層樓，目前新鮮度已上升至89%。

該片日前在台舉辦試片也獲得高度好評，國外社群發文解禁更被盛讚：「絢爛特效無懈可擊！無論宇宙或地表戲碼都是視覺饗宴！」、「整體主角演技精湛！」、「佩德羅帕斯卡完美化身驚奇隊長，凡妮莎柯比更是令人驚喜破表的隱形女！」

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《驚奇4超人：第一步》在爛番茄影評網已獲得新鮮認證，目前新鮮度已上升至89%。（翻攝自爛番茄）

北美票房方面，預估將以1億到1.25億美金（約台幣29.38到36.72億元）拿下冠軍，全球首週則預估將開出1.9億到2.1億美金（約台幣55.82到61.69億元）的票房佳績。《驚奇4超人：第一步》持續在台熱映中。

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