晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

票房稱霸飆好評！《驚奇4超人：第一步》空降全台冠軍

《驚奇4超人：第一步》上映首日空降全台票房冠軍。（漫威影業提供）《驚奇4超人：第一步》上映首日空降全台票房冠軍。（漫威影業提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威暑假鉅獻《驚奇4超人：第一步》昨（23）日搶先美國在台上映，首日便以突破台幣854萬的成績空降全台票房冠軍。電影在爛番茄影評網已獲得「新鮮認證」，評價更比開盤時更上一層樓，目前新鮮度已上升至89%。

該片日前在台舉辦試片也獲得高度好評，國外社群發文解禁更被盛讚：「絢爛特效無懈可擊！無論宇宙或地表戲碼都是視覺饗宴！」、「整體主角演技精湛！」、「佩德羅帕斯卡完美化身驚奇隊長，凡妮莎柯比更是令人驚喜破表的隱形女！」

《驚奇4超人：第一步》在爛番茄影評網已獲得新鮮認證，目前新鮮度已上升至89%。（翻攝自爛番茄）《驚奇4超人：第一步》在爛番茄影評網已獲得新鮮認證，目前新鮮度已上升至89%。（翻攝自爛番茄）

北美票房方面，預估將以1億到1.25億美金（約台幣29.38到36.72億元）拿下冠軍，全球首週則預估將開出1.9億到2.1億美金（約台幣55.82到61.69億元）的票房佳績。《驚奇4超人：第一步》持續在台熱映中。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中