泰獨立樂團新曲《Saltburn》詮釋人性暗流 年底再曝新計畫

〔記者鍾志均／台北報導〕來自泰國清邁的獨立樂團YONLAPA近日釋出全新單曲《Saltburn》，他們去年來台演出，大受歡迎，新作由主唱兼吉他手Noina主導創作，靈感來自同名電影《Saltburn》，詮釋片中關於慾望、嫉妒、衝突與身分掙扎的情緒暗流。

YONLAPA來自泰國清邁，去年來台演出，大受歡迎。（YONLAPA提供）

Noina表示：「看完電影後，我對人類慾望的強烈感受震撼不已，想要用搖滾的能量轉譯這種感覺，但同時讓它聽起來更流行、直白！」《Saltburn》歌詞以第一人稱視角揭露強烈情感渴望與佔有慾，用直白、帶點挑釁意味的語句構築出一種既詩意又危險的氛圍。

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4位團員因各自在清邁的酒吧表演認識而組成，由身兼吉他手與女主唱的Noina（Yonlapa Pienpanassak）領航，另外還有吉他手Gun（Arnuphap Foeilung），貝斯手Nawin Raknaisil 與鼓手Fewchy（Chalanthorn Soontornpitak），於2019出道發行首支單曲《U》便在泰國獨立音樂圈闖出名號。

他們去年在曼谷舉辦首場專輯專場演出，全場完售，之後展開亞洲巡演，造訪台灣、韓國、印尼與菲律賓，持續將泰國在地創作能量帶向海外。

YONLAPA來自泰國清邁，去年來台演出，大受歡迎。（YONLAPA提供）

Noina直率表示，他們從不定義樂團的音樂風格，決定跟隨當下的心情與生命狀態去創作，「我們有喜歡、不喜歡，也有開心與不開心的時刻，希望傳遞給聽眾的是人性自然的樣子。」

新歌《Saltburn》保留YONLAPA一貫的誠懇與情感深度。坦言這是一首讓他們想一唱再唱的歌，也是他們準備好迎接未來的音樂旅程的象徵。此外，YONLAPA預計於2025年底推出全新EP，並搭配亞洲及更多地區巡演計畫，讓更多人認識來自熱帶氣候的夢境之聲。

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