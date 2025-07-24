陳勢安現蹤酒吧成駐唱歌手！網友直呼「看了好想哭」

〔記者張釔泠／台北報導〕陳勢安連續三個月推出動人情歌《你的暗號》、《生日晚餐》和《撕裂傷》，由三首歌曲衍生6集的短影集《那天我們應該死》在LINE TV上映。第一集和第二集昨晚上架，結合驚悚、愛情和霸凌元素的哀傷故事，讓網友表示「隨著劇情起伏眼淚勢不可擋地落下」、「看了好想哭」，迫不急待下周新集數登場。

陳勢安出演駐唱歌手。（索尼提供）

《那天我們應該死》的故事以酒吧為背景，透過驚悚手法反轉呈現愛情的傷痕，億萬票房導演殷振豪以陳勢安的三首情歌入戲，量身打造出《那天我們應該死》這個概念。他表示，：「勢安的聲音本身就帶有一種撕裂感，有著直擊人心的穿透力，因此劇情也需要有相同張力來呼應。」

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邱以太與林奕嵐表現亮眼。（索尼提供）

當陳勢安拿到劇本時，他驚訝地想：「我的三首歌竟然能拍成六集驚悚又感人的短劇？！」看完劇本後他發現，表面上的驚悚與懸疑，其實藏著許多溫柔與情感。平時就愛追劇的他搶先看到成果，開心說：「整部劇將音樂與角色的故事、情感與執念緊密結合，讓歌曲彷彿被賦予新的生命與宇宙觀，超乎想像。」陳勢安在劇中本色出演駐唱歌手，從他的歌曲視角帶出故事，而男女主角邱以太與林奕嵐演技亮眼，為整部劇增添強烈視覺張力與深刻情感餘韻。

邱以太與林奕嵐表現亮眼。（索尼提供）

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