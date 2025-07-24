郭富城、梁詠琪挑戰「極惡父母」！她認：覺得自己很壞

〔記者鍾志均／台北報導〕香港暖心電影《無名指》由香港新銳導演孔令政執導，描述罕見疾病家庭的悲歡，由金馬影帝郭富城攜手女神梁詠琪共演一對逃避責任的夫妻，兩人內心都相當自責。

《無名指》前導海報。（華映提供）

郭富城現實中已有兩位寶貝女兒，他說：「我很難想像有人會棄女兒不顧，我和導演討論過好多次，花了好大的力氣說服自己投入演出。」

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他在片中扮演原本意氣風發的壁球冠軍選手，漸漸難以面對生病的女兒，於是忍不住逃避一切責任，而扮演妻子的梁詠琪也是承受不住壓力，在女兒剛滿2歲時便離家出走。

除了內心關卡過不去，郭富城為演出落魄爸爸，從髮型和穿著都下了一番功夫設計，他說：「我一直在找尋方法投入角色，跟導演開過很多次會研究，很難想像一個爸爸會不理自己的女兒，很不負責任，和我本身的想法差太多了，要花好多力氣說服自己，用了很長的時間才能投入演出。」

郭富城（左）、梁詠琪在《無名指》拋棄重病女兒。（華映提供）

梁詠琪同樣表示，只要想到要拋棄女兒就會覺得心很痛，「這個角色和我的價值觀差太多，拍攝那幾天，我睡前都會不停想到我是個很不稱職的媽媽，居然不要自己的女兒，覺得自己很壞，回到現實生活時，都要提醒自己要趕快抽離。」

香港新生代潛力女星許恩怡扮演兩人的孩子，因為生病只剩一根無名指可以微微活動，也是演技大挑戰，表示「可以和那麼多厲害的前輩們一起演戲，真的是很棒的經驗，而且角色的個性很堅強，充滿生命力，真的很吸引我。」《無名指》將於9月19日在台上映。

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