名編劇曝吳謹言遭搶角 網友查出「那人」竟曾入圍金馬

吳謹言還沒走紅的時候，曾被大咖女星搶過角色。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕名編劇于正對旗下女星吳謹言向來疼愛有加，多次為吳謹言抱不平。近日在直播當中于正又爆料，指出吳謹言還沒紅的時候曾有女明星搶了她的角色。網友根據于正提供的線索，查出是范冰冰搶了馮小剛執導電影《我不是潘金蓮》，范冰冰還因該片入圍金馬獎影后。

編劇于正替吳謹言打抱不平。（翻攝自微博）

于正說，當時吳謹言為了訓練，特別到一個小地方訓練很久，還學會了當地方言，沒想到電影開拍之後，卻有一個女明星說自己想演吳謹言的角色，吳謹言就這樣被換掉。且對方不准吳謹言對外透露自己被換角，要她說自己演的只是「前導片」，吳謹言花了半年時間在該片上，最後只拿了5千人民幣（約新台幣2萬元）。

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網友查找出吳謹言被范冰冰搶走《我不是潘金蓮》的女主角。（本報資料照，經紀人提供）

于正表示當時他還沒和吳謹言簽約，對於被換角一事吳謹言顯得很平和，只覺得能跟大導演（指馮小剛）接觸，是很棒的訓練。反觀范冰冰搶來角色之後，風光無比，不但入圍金馬獎影后，還得到第11屆亞洲電影大獎最佳女主角獎，讓于正覺得相當不公平。

范冰冰憑馮小剛執導《我不是潘金蓮》奪得第11屆亞洲電影大獎最佳女主角獎。（香港明報）

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