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Janet「死樣子」太猙獰被老公定格嘲笑 她當場落淚

Janet（右三）和George（左三）結婚10年，日前陪爸媽和2個兒子到北海道旅遊。（翻攝自臉書）Janet（右三）和George（左三）結婚10年，日前陪爸媽和2個兒子到北海道旅遊。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕Janet和在好萊塢發展的演員老公George結婚10年，她今宣傳影集《零日攻擊》時，聊到都是演員的兩人平時會切磋演技，除了幫忙練台詞外，也會直率評論彼此的演技，教學相長，但偶爾也有「擦槍走火」之際。她透露先前演出影集《彼岸之嫁》，有一幕死在女兒黃姵嘉手中的戲，她的表情驚恐地猙獰，老公甚至按下暫停鍵，定格在那畫面說：「Oh my god! Look at that dead face. 」讓她瞬間落淚。

Janet演出《彼岸之嫁》卻被老公定格取笑，讓她瞬間落淚。（記者胡舜翔攝）Janet演出《彼岸之嫁》卻被老公定格取笑，讓她瞬間落淚。（記者胡舜翔攝）

她提到當時看自己演出的《彼岸之嫁》，發現無論中英文都是其他人配音，內心已有些失望，接著再看到自己那一幕「死」這麼醜，老公還取笑她，讓她忍不住落淚，但她事後認為這樣的玩笑算夫妻情趣。

其實她親姊姊對她在《彼岸之嫁》的演出也給予普通評價，甚至同樣把她的「死樣子」截圖下來，虧她「真的是死得很不ok」，讓她好氣又好笑。

Janet今出席影集《零日攻擊》宣傳活動。（記者胡舜翔攝）Janet今出席影集《零日攻擊》宣傳活動。（記者胡舜翔攝）

此外，Janet和老公George因為拍戲關係，全球跑透透，會協調工作時間來照顧孩子，並在台美兩地到處居住，也考慮未來搬到英國居住。而7歲的大兒子Egan遺傳父母的「戲胞」，已經拍過兩部電影，但Janet笑說：「他對賺錢比較有興趣！」原來兒子得知拍戲每天有100美元片酬後變得特別積極，甚至會自動早起做早餐。後來她教他理財，把片酬存起來，用利息來買玩具，看來她兒子也從中學會了「延遲享樂」的價值。

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