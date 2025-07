Janet「死樣子」太猙獰被老公定格嘲笑 她當場落淚

Janet(右三)和George(左三)結婚10年,日前陪爸媽和2個兒子到北海道旅遊。(翻攝自臉書)

〔記者蕭方綺/台北報導〕Janet和在好萊塢發展的演員老公George結婚10年,她今宣傳影集《零日攻擊》時,聊到都是演員的兩人平時會切磋演技,除了幫忙練台詞外,也會直率評論彼此的演技,教學相長,但偶爾也有「擦槍走火」之際。她透露先前演出影集《彼岸之嫁》,有一幕死在女兒黃姵嘉手中的戲,她的表情驚恐地猙獰,老公甚至按下暫停鍵,定格在那畫面說:「Oh my god! Look at that dead face. 」讓她瞬間落淚。

Janet演出《彼岸之嫁》卻被老公定格取笑,讓她瞬間落淚。(記者胡舜翔攝)

她提到當時看自己演出的《彼岸之嫁》,發現無論中英文都是其他人配音,內心已有些失望,接著再看到自己那一幕「死」這麼醜,老公還取笑她,讓她忍不住落淚,但她事後認為這樣的玩笑算夫妻情趣。

其實她親姊姊對她在《彼岸之嫁》的演出也給予普通評價,甚至同樣把她的「死樣子」截圖下來,虧她「真的是死得很不ok」,讓她好氣又好笑。

Janet今出席影集《零日攻擊》宣傳活動。(記者胡舜翔攝)

此外,Janet和老公George因為拍戲關係,全球跑透透,會協調工作時間來照顧孩子,並在台美兩地到處居住,也考慮未來搬到英國居住。而7歲的大兒子Egan遺傳父母的「戲胞」,已經拍過兩部電影,但Janet笑說:「他對賺錢比較有興趣!」原來兒子得知拍戲每天有100美元片酬後變得特別積極,甚至會自動早起做早餐。後來她教他理財,把片酬存起來,用利息來買玩具,看來她兒子也從中學會了「延遲享樂」的價值。

