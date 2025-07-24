球場C位被她搶走！網瘋傳「橘衣女舞者」真實身分曝光

美鳳老師受邀開球儀式，啦啦隊造型成為當日焦點。（翻攝自YouTube）

〔記者傅茗渝／台北報導〕近期一位在棒球場中央熱舞的中年女老師掀起網路熱議，不靠辣腿、也不靠花俏動作，只憑自信滿滿的舞姿與獨特節奏感，成功征服全場觀眾。有網友好奇貼出影片發問「這位老師到底在紅什麼？」其實，她正是近年憑藉「三振舞」在網路走紅的社區舞蹈老師——美鳳老師。

美鳳老師是舞團「飄仙鳳舞」的創辦人與靈魂人物。多年來，她致力將K-POP與律動舞蹈融入社區日常，尤其擅長以「四個八拍」、「三振舞」等簡單易學的舞步，帶領中高齡族群快樂起舞。她教學風格親切有趣，極具感染力，也因此被粉絲封為「全民律動女神」。

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美鳳老師5月底擔任統一獅主題日開球嘉賓。（翻攝自臉書）

美鳳老師5月底更率領飄仙鳳舞登上統一獅主辦的「府城巷弄主題日」，在球賽開打前帶來精彩熱舞表演，還擔任開球嘉賓。當天她以啦啦隊造型登場，跳出獨具風格的女力舞蹈，氣場絲毫不輸專業應援團，瞬間成為場上最吸睛焦點，相關影片也隨即在網路上瘋傳。

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