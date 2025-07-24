（影）「南部有錢就是規矩」！《角頭》南霸天「海董」再掀風雲

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《角頭－鬥陣欸》推出正式預告後，短短不到一週，在各平台累積超過150萬觀看次數，空降YouTube排行榜台灣熱門電影預告排行榜冠軍，今（24）加碼公布全新花絮「南部勢力篇」，黃鐙輝霸氣放話：「南部有錢就是規矩！」挑釁意味十足。

崔浩然（中）在《角頭—鬥陣欸》飾演南霸天「海董」，虎視眈眈趁機併吞北部其他角頭的地盤。（曼尼娛樂提供）

《角頭－鬥陣欸》是《角頭》系列前傳電影，延續《角頭－大橋頭》之後發生的故事，喜翔在片中飾演的東門幫「喜爺」積極推動大型都更案，當時嘗試說服北部各大角頭加入吃了閉門羹，在多方遊說後卻屢遭拒絕，甚至不惜設局陷害北城「哈達」，讓外界誤以為是大橋頭Michael所為，此次在《角頭－鬥陣欸》仍不放棄都更大餅，南下結合「南部勢力」，結盟崔浩然飾演的南霸天「海董」，虎視眈眈趁機併吞北部其他角頭的地盤。

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崔浩然在《角頭－鬥陣欸》以南霸天「海董」登場，堪稱《角頭》宇宙發展至今最具威脅性的反派大魔王，他掌控南部地下秩序，花絮中可見他風格深沉冷靜，舉手投足間自帶威壓，展現不怒而威的王者氣場。

崔浩然形容角色「用江湖倫理處理了很多江湖的人情義理」，一句話道盡角色權謀之深；飾演崔浩然外甥的黃鐙輝猶如準接班人的地位，打趣笑稱「海董一喊，整個海水都要凍結」。

黃鐙輝在電影《角頭—鬥陣欸》中飾演瑪莎，為「海董」崔浩然的外甥。（曼尼娛樂提供）

此次電影造型下了不少功夫，包括黃鐙輝飾演的南部勢力「瑪莎」穿上金項鍊、金錶、花襯衫，對比王陽明飾演的北部大橋頭「Michael」穿著時尚高級的西裝、氣派奢華，呈現電影中南北角頭在價值觀與門面經營上的強烈反差。

黃鐙輝形容南部喜歡輕鬆自由自在，北部注重門面、制度跟規矩，並再度回到角色語氣霸氣宣言：「南部有錢就是規矩！」另一位關鍵角色Billy由吳念軒飾演，他坦言地域的不同、環境文化的不同，「光是解決一件事，南北兩邊的手段與方式都天差地別。」《角頭－鬥陣欸》8月21日全台上映。

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