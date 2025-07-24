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娛樂 最新消息

嫌主持人太low？公視發聲反駁：斷章取義

公視台語台《歡喜來party》找來邵大倫、夏語心主持，不料只錄了6集就喊卡。（資料照，《歡喜來party》提供）公視台語台《歡喜來party》找來邵大倫、夏語心主持，不料只錄了6集就喊卡。（資料照，《歡喜來party》提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕公視台語台《歡喜來party》去年一月才開錄，找邵大倫、夏語心主持，如今傳出因公視審核嫌「主持人low」，只錄了6集就喊卡，節目至今也沒有開播，雙方更是鬧上法院，對此，公視臺語台晚間也發出聲明回應。

電視台在聲明提到，節目《歡喜來party》因製作品質未達標，確定解約。該節目原委由「天之業企業股份有限公司」承製，總金額達1800萬元，預計製作20集，單集90萬元，但廠商未經同意擅自錄製6集，且樣帶品質未通過審查，公視依約終止合作並要求返還首期630萬元款項與履約保證金。

公視強調，樣帶品質與徵案時企劃書差距甚大，包括未經同意更改場景設計，主持人表現亦未達預期，無法符合公視節目製播標準。廠商未依審查意見改善，反提告要求支付第二期款項，雙方目前進入法律程序。

今天下午主持人夏語心才在社群心碎表示：「現在才知道原來是我太low。」（資料照，《歡喜來party》提供）今天下午主持人夏語心才在社群心碎表示：「現在才知道原來是我太low。」（資料照，《歡喜來party》提供）

而針對外界指稱公視批評節目「主持人LOW、佈景陽春、藝人不夠大牌」等說法，今天下午主持人夏語心才在社群心碎表示：「現在才知道原來是我太low。」公視澄清這是斷章取義，並強調依法審查與維護國家預算及觀眾權益，製播品質必須嚴格把關。

財團法人公共電視文化事業基金會聲明稿全文：

公視製播節目必須謹守規範，對自委製節目的品質嚴格把關。倘若未達本會製播品質，必須依合約規定辦理解約事宜，此乃展現對國家預算及民眾收視權益負責任之態度。

臺語台《歡喜來 Party》節目係經公開招標徵案委由「天之業企業股份有限公司」製作，委製金額為新台幣 1,800萬元整，製作集數 20集，單集費用 90 萬元，履約期限至 113 年 4 月 22 日止。

113 年 1 月底，本會依約撥付第一期款項新台幣 630 萬元予廠商進行節目製作，惟廠商未經公視同意逕自錄製 6 集，且後續因該廠商未能通過公視節目樣帶審查，並於履約期間違反合約相關事項，公視遂依合約規定，發函要求限期改善及重製後再送審，如再次送審仍未通過或未能改善違約事項，本案將依約逕行解約，廠商應返還第一期款項並沒收履保金。

本案後續因廠商無法通過樣帶審查，且樣帶品質與公視製播品質有巨大落差，廠商亦不願接受公視審查意見重新錄製後再送審。廠商第二次送審之樣帶，經審查仍不符合公視製播節目之品質，無法通過樣帶複審審查。嗣後該廠商竟無端興訟要求公視支付第二期款項，公視亦依合約規定，向廠商追討解約應返還之第一期款項，雙方爭訟正由法院審理中。

至於報導稱，該廠商送交樣帶時，被公視告知「主持人LOW」、「佈景陽春」、「藝人不夠大牌」云云，實為斷章取義，無法呈現事實全貌。

茲彙整本會樣帶審查會議的意見略為：「該節目每集 90 萬元預算不菲，該廠商卻違反合約，有未經我方同意擅自修改場景設計等缺失，與經徵案評選委員評選之廠商企畫書內容有巨大落差，導致主持人等無法表現該有的水準，未達公視製播品質。」廠商顯然無視審查會議之意見，刻意扭曲事實。公視嚴格把關製播品質之態度，乃職責所在，本會特此聲明，以正視聽。

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