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遊戲實況元老「餐哥」 表態支持大罷免：嚴肅且深遠

元老級遊戲實況主餐哥。（翻攝自IG）元老級遊戲實況主餐哥。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台灣遊戲實況平台Twitch實況主「餐餐自由配（餐哥）」過去用「魯蛋」名稱實況自製RPG遊戲，眼見首波國民黨立委罷免案投票日7月26日即將來臨，日前他忍不住在社群平台發文，表態「我支持同意罷免」。

餐哥嚴肅說：「我支持同意霸，7/26、8/23，我們一起 挺身而出」。（翻攝自IG）餐哥嚴肅說：「我支持同意霸，7/26、8/23，我們一起 挺身而出」。（翻攝自IG）

平常詼諧的餐哥，這次發文非常嚴肅，他說：「我是遊戲實況主，2014年開始至今一直在遊戲實況上表態政治立場。被中立客觀科學理性務實的貼過許多標籤，仍然抱持希望台灣可以更好的理想來發揮自身影響力」。餐哥說，他一直都被經典遊戲《刺客教條3》當中的一句對白所激勵。「就連你所保護之人也背棄你了，然而你持續戰鬥，你頑強抵抗，為什麼？」、「因為無人願意挺身而出」。

餐哥嚴肅說：「我支持同意霸免，7／26、8／23，我們一起 挺身而出」。之後，餐哥更在同篇文章底下留言，表示政治表態是一件相當嚴肅且影響深遠的事情，他希望大家不要強行逼迫實況主、VTuber、YouTuber等創作者表達立場。

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