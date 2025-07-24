15歲赴韓當練習生！王欣晨力邀韓國大咖導師台灣開課 aespa也曾是學生

〔記者陽昕翰／台北報導〕跳唱歌手王欣晨宣布在台灣籌備練習生訓練營，重金禮聘來自韓國的歌唱及舞蹈老師授課，他們教過來自HYBE、SM、JYP、YG等韓國經紀公司的練習生，包括aespa的Giselle也曾是學生，背景實力驚人。

王欣晨曾赴韓國當練習生，訓練過程讓她難忘。（王欣晨提供）

王欣晨15歲就赴韓當練習生，儘管訓練過程辛苦，卻讓她有著滿滿的收穫與成長。回想起在韓國當練習生的酸甜苦辣，王欣晨表示：「每天早上凌晨5點就要起床開始運動訓練，再來接著語言、唱歌、跳舞、戲劇及鏡頭表演等課程。」一路上到晚上9點才能下課回宿舍休息。

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王欣晨感謝當時的自己努力堅持，「每天的生活很充實，是我永遠不會忘記的一段時光，感謝自己努力過來也成功出道，我相信有夢的小朋友也會跟我一樣的。」

王欣晨親自籌辦偶像培訓體驗營。（王欣晨提供）

王欣晨決定以自身經驗，籌辦K-POP偶像培訓2025夢想體驗營，活動在下月登場，她會擔任飛行導師，男友李柏翔也情義相挺擔任戲劇導師，加上來自韓國的導師親自授課，歡迎有興趣的粉絲報名。

特別的是，屆時還會有韓國的經紀公司在最後一天進行徵選，若有潛力發展的學員，有機會到韓國當練習生追夢；詳情可洽王欣晨官方臉書。

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