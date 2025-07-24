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娛樂 日韓

日女星菊川怜去年離婚 今社群更新曬孕照

日本女星菊川怜今（24）更新社群，竟然公開了一張她大肚便便的「孕腹照」。（翻攝自IG）日本女星菊川怜今（24）更新社群，竟然公開了一張她大肚便便的「孕腹照」。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本女星菊川怜今（24）更新社群，竟然公開了一張她大肚便便的「孕腹照」讓人吃驚，因為她去年11月才鬆口宣布離婚，結束7年婚姻關係。仔細看內文，才發現她正在進行連載，而這項連載與育兒有關。

47歲的菊川怜透露自己在《AREA with Kids Plus》正在做名為「菊川怜的育兒總是出乎意料」的連載，這是她在連載當中發表的產婦照片，這才解除大家的迷惑。

菊川怜這系列連載溫暖的講述出自己養育孩子的經歷，她曬出的孕照充滿了神聖的感覺，看起來平靜而溫暖。粉絲也稱讚這張照片非常漂亮。

47歲的菊川怜去年11月宣布離婚。（翻攝自IG）47歲的菊川怜去年11月宣布離婚。（翻攝自IG）

菊川怜是琦玉縣人，1998年她就讀東京大學工程學部建築科時，就贏得些寫真大賽冠軍並踏入模特兒行業。她在演藝圈是出名的學霸，除了從東京大學畢業之外，也擁有日本二期建築師執照。畢業後她雖然投身演藝事業，演出過《出雲的阿國》、《四重奏》等戲劇，並演出電影《大奧》。2017年菊川怜與圈外男子結婚，兩人育有3子，於2024年11月宣布離婚。

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