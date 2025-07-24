726大罷免倒數！珠寶商歌手「不當局外人」噴企業家表裡不一

〔記者張釔泠／台北報導〕珠寶商歌手周靄宏2025年再度出招，推出話題新曲《純金戰士24K》，不惜形象在MV中穿上緊身衣變身超人力霸王，對抗由金錢幻化而成的宇宙怪獸，諷刺社會上比比皆是的金錢誘惑、道德崩壞現象。

周靄宏推出新歌諷刺社會現象。（周靄宏提供）

周靄宏直白表示，自己正是被某企業家的爭議新聞啟發靈感，「看到某個知名企業家相關政治新聞以及一連串的桃色風暴，還傳出他有送女生鑽戒珠寶不手軟的新聞，身為珠寶業者，對於這種表裡不一的荒謬，特別有感。」

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他在MV中化身超人力霸王，在銀河異世界中對抗金權怪獸，甚至找來一名俄羅斯舞者擔任女主角，該名女演員犧牲不小，全身上下都要塗滿金屬漆，象徵權力背後的誘惑與人性的糾結。

周靄宏推出新歌諷刺社會現象。（周靄宏提供）

雖然創作背後含有政治與時事的隱喻，但MV走荒誕喜劇的路線，周靄宏一改過去「珠寶王子」形象搞笑，他透露員工問他為什麼要做這麼丟臉的造型，「但導演說你看周星馳，當年也是放下帥氣耍蠢才紅的。」

除了自嘲，他表示獨立創作確實不易，從發行第一張單曲開始完全沒有回收，他坦言沒有想要賺錢，因為仍有珠寶本業，「這些歌，是我想講的東西，自己寫、自己拍、自己下廣告、自己辦抽獎，有什麼想法就去做。」

周靄宏推出新歌諷刺社會現象。（周靄宏提供）

對於作品中加進了政治元素，尤其26日還要迎來大罷免投票日，他認為沒有什麼好避諱，歌曲也沒有鼓吹大家去支持任何政黨或候選人，「創作本來就是自由的，只要你講的不是仇恨，是觀察、是反思，那就值得拍出來，我不要當看熱鬧的局外人，我至少想用創作記錄下來，但也不是說要讓聽眾思考什麼的，只希望能搏君一笑吧！」

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