合體胡瓜出遊破百萬觀看！曾志偉曝昔創業拒絕收購生意反遭壟斷

胡瓜經營YouTube頻道《下面一位》，日前播出胡瓜到香港旅遊影片。（下面一位提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜經營YouTube頻道《下面一位》，日前播出胡瓜到香港旅遊影片第一集已經突破百萬觀看，今（24）日上傳最新回，曾志偉擔任地陪展現地主風範，帶胡瓜深度旅遊，搭乘相當有特色的水上人家，兩人笑果十足也被網友敲碗一起開節目。

兩人一邊觀賞海港風景，一邊回憶過去，看到海港曾志偉馬上想起某次拍戲在海港拍夜戲，劇情是用麻布袋將他包起來丟進海裡，為了展現真實性，曾志偉堅持不用替身，親身上陣，原以為已經很犧牲，沒想到在海中還被導演要求不要太快浮起來，在海中隨著海流漂來漂去也不曉得自己身在何處，直呼是拍到一部心驚膽顫的戲。

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胡瓜與曾志偉合體笑果十足。（下面一位提供）

隨後曾志偉也掏出口袋名單，帶胡瓜來到當地非常知名的餐廳來飽餐一頓，享用了許多蜑家特色料理，每道菜的背後都有故事，讓胡瓜一邊享用美食一邊感受當地文化風情。

曾志偉也分享，他早期打算開發網路事業做BB Call，本來有幸可以成為全亞洲第一家，對此懷抱著廣大願景，還拒絕企業家李嘉誠的收購，結果沒想到對方研究出來比他們的機型輕巧許多，將他們的生意壟斷，錯失良機的曾志偉想起還是覺得很可惜，但也開玩笑的做出結論：「不要跟有錢人鬥！」相當有趣。

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