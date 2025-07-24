（影）裘莉、莎瑪海耶克沒搭私人飛機 選搭「大眾航班」

安吉莉娜裘莉（左）和莎瑪海耶克出現在墨西哥市機場。（翻攝自TikTok）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕好萊塢女神安吉莉娜裘莉（Angelina Jolie）與莎瑪海耶克（Salma Hayek）近日在墨西哥市機場被粉絲捕獲，兩人依同搭乘商業航班，還在機場用餐、親切與粉絲合照，讓現場所以人都覺得：「天啊！太不可思議了」。

安吉莉娜裘莉（左）親暱地摟著莎瑪海耶克。（翻攝自TikTok）

根據外媒報導，有網友在TikTok上傳自己在機場遇見裘莉和莎瑪海耶克的影片，只見兩位天后相當親切，也沒有特權，跟一般人一樣在空橋排隊、準備登機，兩人路上不斷聊天，感情非常好。

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安吉莉娜裘莉（左）用餐時不斷跟莎瑪海耶克咬耳朵。（翻攝自TikTok）

兩人據說要前往莎瑪海耶克的家鄉維拉克斯，穿著輕便的兩人都是運動裝打扮，網友驚訝兩人沒有搭私人飛機，還說：看到她們搭大眾航班，感覺很親切耶。有空服人員爆料，裘莉以前就曾多次參加次善活動時搭乘阿聯酋航空出門，而且還選擇經濟艙。

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