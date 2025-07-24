（影）Janet「突高燒、脖子紅腫」查不出原因 45歲坦然面對更年期

Janet今年6月在下巴、脖子出現不明紅腫，就醫查不出病因。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕Janet今年6月健康亮紅燈，突然高燒至40.1度，下巴到脖子一片泛紅。今出席影集《零日攻擊》宣傳活動時被問及當時狀況，她表示，當時緊急掛急診並接受全身檢查，卻找不出明確病因，醫生僅推測可能是唾液腺發炎，或與更年期有關。所幸她休息一週後便自然痊癒，但這場突如其來的身體警訊，也讓她開始正視自己即將邁入更年期的事實。

Janet今出席影集《零日攻擊》宣傳活動時被問及當時狀況。（記者胡舜翔攝）

她透露，當時壓力大到幾乎無法喘息，除了為《零日攻擊》準備受邀出席「2025哥本哈根民主高峰會」，又碰上老公在外地拍戲、兩個兒子正值放假，全家大小的大小事都壓在肩上，結果她自己先倒下。所幸老公跨海幫她叫外送、好友也伸出援手幫忙照顧小孩，讓她能安心就醫。儘管檢查過賀爾蒙、免疫系統等多項指標，仍無法確認病因，醫生只能推斷與更年期或唾液腺發炎有關。

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她也提到，42歲生完第二胎並餵了一年母乳後，生理期開始變得不規律，有時甚至四、五個月才來一次。如今45歲的她，已學會坦然面對更年期的到來。

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