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沈玉琳為江蕙創組曲！開金嗓罕揭「音樂才子」身分

沈玉琳自曝為江蕙設計組曲，還曾為《小燕有約》等節目創作配樂。（TVBS提供）沈玉琳自曝為江蕙設計組曲，還曾為《小燕有約》等節目創作配樂。（TVBS提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕總是以「荒謬大師」形象出現在觀眾面前的沈玉琳，近日在TVBS網路節目《T爆大事件》中，罕見揭露他鮮為人知的音樂才華。訪談中他自曝，從小就對音樂展現過人天分，6歲時三天內學會吹口琴，還能無師自通彈吉他。他笑說：「我聽一次旋律，就能彈出來，是耳朵記憶型的人。」

進入職場後，沈玉琳迷上MIDI合成樂器，正式開啟音樂創作之路。他不僅替《小燕有約》、《彩虹假期》等綜藝節目創作片頭片尾曲，也曾為江蕙量身設計串接多首經典台語歌的組曲。他自豪表示：「我做的音樂，有時比節目還被記住。」

沈玉琳在《T爆大事件》節目中透露不為人知的音樂才華。（TVBS提供）沈玉琳在《T爆大事件》節目中透露不為人知的音樂才華。（TVBS提供）

這次錄影現場，他更破天荒自彈自唱演出原創作品，讓現場所有人驚呼連連。主持人謝向榮也大讚根本是被搞笑耽誤的創作人。沈玉琳表示，雖然現在以主持與製作為主，但音樂夢從未熄滅，未來若有機會，也想推出自己的作品。他坦言：「我其實一直想出專輯，只是大家都把我當笑點，沒人當真。」他也不忘搞笑補一句：「要不要來個荒謬金曲挑戰賽？」

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