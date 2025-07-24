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《rockin' on》雜誌創辦人澀谷陽一辭世 享壽74歲

西洋音樂雜誌《rockin' on》創辦人兼日本著名音樂評論家澀谷陽一。（翻攝自X）西洋音樂雜誌《rockin' on》創辦人兼日本著名音樂評論家澀谷陽一。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕《Rockin' on》集團官方網站日前在網站上宣布50多年前創辦西洋音樂雜誌《rockin' on》創辦人兼日本著名音樂評論家澀谷陽一已於7月14日因吸入性肺炎去世，享壽74歲。消息傳來，音樂圈深感哀痛不已。

澀谷陽一身為音樂評論家兼推廣者，對日本搖滾樂有重要貢獻，「Rockin' on集團」（包含Rock'On Holdings株式會社、Rockin' On株式會社、Rockin' On Japan株式會社）會長兼代表董事澀谷陽一2023年11月就因突發性腦溢血，被緊急送入醫院，手術後他便進行休養及康復治療。在恢復的路上，他卻在今年罹患吸入性肺炎，結束了74年的人生。

2000年澀谷陽一創辦日本搖滾音樂節，這也是日本最大的音樂活動之一。（翻攝自X）2000年澀谷陽一創辦日本搖滾音樂節，這也是日本最大的音樂活動之一。（翻攝自X）

澀谷陽一出生於日本東京，1971年他19歲，展開音樂評論家的職業生涯。隔年即創辦《rockin' on》雜誌，這本雜誌日後也成為關注西方搖滾樂重要指標。1986年，澀谷陽一又創辦姊妹雜誌《Rockin'on Japan》，專門報導日本搖滾音樂。2000年他創辦日本搖滾音樂節，這也是日本最大的音樂活動之一，該音樂節除2020及2021受到新冠肺炎疫情影響停辦外，是每年夏季最重要的音樂活動。

澀谷陽一也是一位受歡迎的電台DJ，他擔任日本廣播公司（NHK）《Sound Street》等節目的主持人。

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