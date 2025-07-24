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娛樂 最新消息

不閃兵還當海陸！《大嘻哈2》冠軍自爆當兵被要求「轉風車」下秒待遇笑爆

〔記者陳慧玲／台北報導〕前陣子王大陸等多位藝人「閃兵」事件造成社會觀感不佳，曾獲《大嘻哈時代2》冠軍，也得到金音獎最佳新人的阿跨面，不但沒有閃兵，還抽中海軍陸戰隊，今（24日）他現身台北流行音樂中心5週年慶祝活動，被問到當兵情形，他也幽默回應了。

阿跨面（第一排左1）現身台北流行音樂中心5週年慶祝活動（記者潘少棠攝）阿跨面（第一排左1）現身台北流行音樂中心5週年慶祝活動（記者潘少棠攝）

北流5週年慶典，董事長黃韻玲特別擔任紀念合輯《Make a Sound into the Future》音樂總監，艾怡良、鄭宜農、蘇慧倫、阿跨面、雷擎等分別和「臺北音樂不斷電」五組音樂新秀合作，另外推出很多周邊商品，其中包括演唱會團隊很需要的「乖乖」，每次演出前，團隊都會習慣放乖乖祈求演出順利。

阿跨面這次和Traveller旅人合作《破浪》。（資料照，少年家工作室提供）阿跨面這次和Traveller旅人合作《破浪》。（資料照，少年家工作室提供）

阿跨面這次和Traveller旅人合作《破浪》，歌曲形容用音樂打仗，大家都是音樂戰神，也描述做音樂會遇到難關，甚至遇過工作人員比觀眾多的情形，或被說歌曲不夠大眾，「我們要告訴自己超屌，維持自己初衷做下去。」

談到當兵，阿跨面說常會被拱唱一下歌，但他都想隱藏自己身分，亂指別人才是阿跨面，「我會尷尬，所以不唱歌。」但他說：「我有『轉風車』，跳個舞。」被問到那麼會表演會有什麼特別待遇嗎？他酷酷說：「轉完繼續擦槍！」完全沒有因為藝人身分而有特殊待遇。

阿跨面透露當兵狀況，自己反應比較慢，有時難免會被罵。（資料照，少年家工作室提供）阿跨面透露當兵狀況，自己反應比較慢，有時難免會被罵。（資料照，少年家工作室提供）

另外阿跨面還透露當兵狀況：「要習慣被罵，有時會被刁難，我覺得自己反應慢一點，需要重複聽第二遍。」但當兵重視效率，有時難免被罵。

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