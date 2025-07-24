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沈玉琳2月爆瘦17公斤！憂老婆拿遺產改嫁

節目全收掉欠債千萬，沈玉琳靠「會講話」殺回演藝圈。（TVBS提供）節目全收掉欠債千萬，沈玉琳靠「會講話」殺回演藝圈。（TVBS提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕TVBS網路節目《T爆大事件》近日邀請「荒謬大師」沈玉琳接受專訪，首度揭露讓他鐵了心瘦身的關鍵動機。他坦言，兩個月內成功減重17公斤，全靠168間歇性斷食結合超慢跑，加上嚴格控糖控碳，背後真正的動力，竟是「怕老婆拿遺產去養別人」。

他自爆當時體重超過80公斤、體脂過高、肝指數亮紅燈，健康狀況令人堪憂。某天在家刷YouTube意外看到「超慢跑」教學影片，讓他決定展開改變。他直言：「小孩才10歲，我不能倒下，得活久一點。」但更讓他坐立難安的，是「萬一我不小心沒氣了，老婆可能會帶著我龐大的家產，去養一個男人、組新的家庭！」

沈玉琳崩潰負債3000萬，是靠老婆救回人生。（TVBS提供）沈玉琳崩潰負債3000萬，是靠老婆救回人生。（TVBS提供）

沈玉琳也回憶過去從製作人巔峰跌入低谷，手上節目被一一收掉，瞬間負債3000萬，形容那段人生如同「溫水煮青蛙」。在太太鼓勵下，他決定從幕後轉戰幕前，才有今日身價破億的「逆轉人生」。他笑說：「當時談話性節目正紅，不需要俊男美女，只要會講故事，我就是會講的那個！」

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