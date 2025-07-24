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李珠珢大玩地獄梗？懶理緋聞推出1物 網讚嘆：真是流量之王

李珠珢將迎來21歲生日。（翻攝自IG）李珠珢將迎來21歲生日。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢，擁有甜美外型及火辣身材，吸引大批粉絲喜愛，不過近期卻爆出與韓職「Kiwoom英雄隊」朴秀宗（박수종）熱戀傳聞，疑似兩人的親密拍貼機照片流出，引起討論。及將迎來21歲生日的她，在今（24）宣布推出3款「人生四格」相框照，似乎豪不在意緋聞。

李珠珢推出「人生四格」。（翻攝自Threads）李珠珢推出「人生四格」。（翻攝自Threads）

李珠珢透過社群平台Threads宣布，與拍貼機業者合作，推出3組「人生四格」相框照，讓粉絲能與李珠珢一起同框，只見她在3種款式中，分別裝扮成不同造型，並且擺出各種可愛的姿勢，更做出捧臉手勢跟粉絲互動。

李珠珢被爆與韓職球星朴秀宗熱戀。（翻攝自theqoo）李珠珢被爆與韓職球星朴秀宗熱戀。（翻攝自theqoo）

事實上，李珠珢近期被爆出與大她5歲的韓職球星朴秀宗熱戀，是因為被網友發現兩人一起去拍人生四格，且動作相當親密，宛如男女朋友一般，隨後還被揪出疑似為兩人的情侶小帳，以及李珠珢手機桌布的一名男性童年照，也被指出就是朴秀宗小時候的片，種種跡象掀起外界瘋猜，而對於網路傳聞及揣測，公司則回應「不予評論」。

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