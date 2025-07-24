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中國隊硬搶台灣賀電！記者霸氣阻擋曝心聲 電視台狂收賀花：勇敢的台灣人

民視電視台分享收到的賀花。（民視提供）民視電視台分享收到的賀花。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕今年世大運在德國舉辦，昨台灣跆拳道男團在世大運奪下銀牌佳績，不過竟發生中國隊在賽後打算硬搶從台灣發出的部長賀電，當下民視記者莊順發、蔡晴景與體育署等人員圍成人牆防堵，電視台也分享今日收到不少賀花，當中寫到「勇敢的台灣人」相當動人。

莊順發（左）、蔡晴景英勇守護台灣賀電。（翻攝自Threads）莊順發（左）、蔡晴景英勇守護台灣賀電。（翻攝自Threads）

當時中國隊試圖要搶台灣隊的賀電，莊順發、蔡晴景反應迅速隨即上前制止，莊順發更立刻怒斥「你幹什麼？走開！」、「要搶我們東西嗎？」更直接反拍中國隊，一連串迅速動作成功阻止中國隊劣行。

民視記者莊順發稍早在民視新聞節目《全國第一勇》中越洋直播提到，「希望大家要愛台灣，珍惜我們所擁有的自由民主，也希望大家繼續為台灣健兒加油。」

民視電視台分享收到的賀花。（民視提供）民視電視台分享收到的賀花。（民視提供）

另一位記者蔡晴景則是表示感謝，「當下其實沒有多想，就是不希望我們的選手受到不合理對待。」身為體育記者，「希望大家把目光聚焦在即將登場的台灣運動員，他們的努力值得更多關注。」而民視新聞部辦公室今日也湧入不少感謝賀花，寫到「勇敢的台灣人」、「台灣之聲」謝謝民視記者為台灣、為選手發聲。

民視電視台分享收到的賀花。（民視提供）民視電視台分享收到的賀花。（民視提供）

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