黃偉晉憶過往風波陰影未消 錄影失言「靠一招」學會自保

黃偉晉今出席活動。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕身兼歌手、主持人雙身分的黃偉晉今下午出席橘子嘉年華活動時，聊到吳姍儒因在節目上踩踏劉宇寧頭像而遭炎上一事，他坦言過去曾因無心的一句話而惹怒粉絲，內心還有陰影，所以自己錄影時若有不慎爆出口，或是遇到有失言疑慮時，就會很直接地在鏡頭前說「這要剪掉」以保護自己，可見他相當敬業且在意觀眾觀感。

吳姍儒踩劉宇寧頭像日前遭炎上。（翻攝自《小姐不熙娣》）

黃偉晉前年主持《紅白藝能大賞》與韓團LE SSERAFIM互動時，因一句敏感話語意外掀起炎上風波，儘管事後已真誠表達此舉是無心之過，仍不被部分粉絲買單。他今再談起這事，坦承內心陰影未消，不過此事日後在工作上也變成一則提醒，對於節目效果也會比較清楚該如何拿捏分寸、敏感度提高，避免做出容易令觀眾誤會的舉動；即使不慎在錄影時失言，黃偉晉也會立刻用浮誇的方式，對著鏡頭說「這要剪掉」，明確讓後製清楚這段不要播出。

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面對過去失言風波，黃偉晉坦承內心陰影未消，不過也讓自己更學會拿捏分寸。（資料照，記者王文麟攝）

黃偉晉2012年與宏正、子閎、明杰組成男團SpeXial，在團內擔任主唱，近期不老男神Energy、F4等都接連合體回歸螢光幕，掀起一波回憶殺，不過黃偉晉對SpeXial是否能再度合體一事沒把握，認為一切順其自然，時機到了就會有這麼一天。

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