晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

融融揭聖誕老人真身 猛擠羊奶竟擠出羊毛

〔記者傅茗渝／台北報導〕八大電視全新自製類實境外景節目《自由的旅行者》，由主持人融融與搭檔圖佳領銜，展開一段充滿驚喜與挑戰的土耳其公路之旅。兩人自駕行駛在安塔利亞著名的D400海岸公路上，一路飽覽地中海沿岸的壯麗景緻。坐上駕駛座的融融自曝開車習慣：「我不喜歡前面有車。」話才一出口，坐在副駕的圖佳瞬間面露緊張神情，一上路就緊抓安全把手。

融融與圖佳搭乘奧林帕斯纜車短短15分鐘，從綠意山下抵達海拔2300公尺的銀白雪地。（八大電視提供）融融與圖佳搭乘奧林帕斯纜車短短15分鐘，從綠意山下抵達海拔2300公尺的銀白雪地。（八大電視提供）

節目開播三週以來，《自由的旅行者》在八大綜合台週六播出後收視持續攀升，好評不斷；其YouTube官方頻道的點擊與討論度也破表。最新一集中，融融與圖佳搭乘知名的「奧林帕斯纜車」，展開一場短短15分鐘卻極具落差的體驗，從綠意盎然的山下直奔海拔2300公尺的雪白山頂，見證大自然的劇烈轉變。兩人驚嘆之餘，也感受到氣溫瞬間驟降，只能將身上所有衣物層層加上，踏出纜車那刻，穿著短褲的融融直呼受不了，因為氣溫整整低了10度，直接考驗耐冷極限。

融融圖佳雪地喊冷，擠出「羊毛奶」笑翻眾人。（八大電視提供）融融圖佳雪地喊冷，擠出「羊毛奶」笑翻眾人。（八大電視提供）

旅途中，兩人還拜訪當地牧羊人，體驗土耳其傳統生活。融融現場學習擠羊奶技巧，第一次嘗試就讓大家笑翻。由於擠奶需要些許力道，他不慎扯到羊毛，結果讓羊奶變成了「羊毛奶」；當地人用這些羊奶製作出風味獨特的「羊奶米布丁」，這道甜點原為牛奶製作，首次嚐到「升級版」的圖佳直呼：「活了32年第一次吃到，實在太特別了。」

除了深入當地文化，圖佳還帶著融融體驗土耳其的茶館文化。茶館是當地男性下班後與朋友聚會、打牌聊天的重要場所。融融在現場驚見一位大叔，竟神似好萊塢巨星李察吉爾，忍不住當面大讚：「你長得好帥！」

融融誤認當地大叔是李察吉爾。（八大電視提供）融融誤認當地大叔是李察吉爾。（八大電視提供）

這趟旅程最具知識含量的亮點，莫過於探訪聖誕老人的真實原型。在聖尼古拉教堂外，矗立著一尊名為尼古拉斯的雕像——原來這位出生於西元3世紀、來自土耳其的長者，就是現代聖誕老人的原型人物。因一生行善並致力於宗教事業，他被後人尊稱為聖人。走進教堂，融融與圖佳望見畫像中那位瘦弱的尼古拉斯，與大家熟知的紅衣胖老公公形象形成強烈對比

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中