融融揭聖誕老人真身 猛擠羊奶竟擠出羊毛

〔記者傅茗渝／台北報導〕八大電視全新自製類實境外景節目《自由的旅行者》，由主持人融融與搭檔圖佳領銜，展開一段充滿驚喜與挑戰的土耳其公路之旅。兩人自駕行駛在安塔利亞著名的D400海岸公路上，一路飽覽地中海沿岸的壯麗景緻。坐上駕駛座的融融自曝開車習慣：「我不喜歡前面有車。」話才一出口，坐在副駕的圖佳瞬間面露緊張神情，一上路就緊抓安全把手。

融融與圖佳搭乘奧林帕斯纜車短短15分鐘，從綠意山下抵達海拔2300公尺的銀白雪地。（八大電視提供）

節目開播三週以來，《自由的旅行者》在八大綜合台週六播出後收視持續攀升，好評不斷；其YouTube官方頻道的點擊與討論度也破表。最新一集中，融融與圖佳搭乘知名的「奧林帕斯纜車」，展開一場短短15分鐘卻極具落差的體驗，從綠意盎然的山下直奔海拔2300公尺的雪白山頂，見證大自然的劇烈轉變。兩人驚嘆之餘，也感受到氣溫瞬間驟降，只能將身上所有衣物層層加上，踏出纜車那刻，穿著短褲的融融直呼受不了，因為氣溫整整低了10度，直接考驗耐冷極限。

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融融圖佳雪地喊冷，擠出「羊毛奶」笑翻眾人。（八大電視提供）

旅途中，兩人還拜訪當地牧羊人，體驗土耳其傳統生活。融融現場學習擠羊奶技巧，第一次嘗試就讓大家笑翻。由於擠奶需要些許力道，他不慎扯到羊毛，結果讓羊奶變成了「羊毛奶」；當地人用這些羊奶製作出風味獨特的「羊奶米布丁」，這道甜點原為牛奶製作，首次嚐到「升級版」的圖佳直呼：「活了32年第一次吃到，實在太特別了。」

除了深入當地文化，圖佳還帶著融融體驗土耳其的茶館文化。茶館是當地男性下班後與朋友聚會、打牌聊天的重要場所。融融在現場驚見一位大叔，竟神似好萊塢巨星李察吉爾，忍不住當面大讚：「你長得好帥！」

融融誤認當地大叔是李察吉爾。（八大電視提供）

這趟旅程最具知識含量的亮點，莫過於探訪聖誕老人的真實原型。在聖尼古拉教堂外，矗立著一尊名為尼古拉斯的雕像——原來這位出生於西元3世紀、來自土耳其的長者，就是現代聖誕老人的原型人物。因一生行善並致力於宗教事業，他被後人尊稱為聖人。走進教堂，融融與圖佳望見畫像中那位瘦弱的尼古拉斯，與大家熟知的紅衣胖老公公形象形成強烈對比

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