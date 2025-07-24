大罷免華視500人出動！陳雅琳掌開票重任剖析政局

罷選看華視開票特別報導，開票階段由資深主播陳雅琳接棒。（華視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕7月26日登場的國會罷免行動，為台灣憲政史上規模最龐大的一次，共有24席立委接受民意檢驗，牽動國會勢力重組與政治走向。面對這場攸關國家未來的重要選舉，華視新聞推出《罷選看華視》特別報導，自當天下午2點起至深夜展開馬拉松式直播，全台動員逾500人、成立專業計票中心，以「票票真實、精準數據」為原則，提供觀眾最迅速、準確的開票與選情資訊。

罷選看華視特別報導，開場由主播雷雅主持，強調華視在多個重點選區部署連線記者。（華視提供）

此次報導分為三階段，開場由主播雷雅主持，強調華視在多個重點選區部署連線記者，第一時間傳回現場觀察，帶領觀眾從民眾視角真實感受投票氛圍，以專業、平衡、快節奏帶大家掌握全台選情概況。

請繼續往下閱讀...

開票階段則由資深主播陳雅琳接棒，她深耕新聞界32年，擅長結合政治脈動與歷史背景進行分析。她指出，這場罷選不僅是民意對政治人物的審視，也將影響國會生態、施政方向，甚至可能牽動下一波罷免潮與國際觀感。她認為：「雙方都主張民主價值，卻有不同信念，罷免結果正好反映出主流民意的方向。」

罷選看華視特別報導，莊惠琪主播接力主持後段分析。（華視提供）

開票後，主播莊惠琪接力主持後段分析，邀請東吳大學政治系教授蘇子喬等專家與關鍵選區議員進行深度對談，針對政治新版圖變化、民意走向及政策調整進行全面解析。莊惠琪表示：「觀眾需要的不只是準確與即時，更要能理解這場罷選對台灣未來的影響。」她特別點出台北、台中、花蓮等地因預算爭議成為重要觀察選區，也反映民眾政治參與意識升溫。

華視夜間新聞，羅意瑾主播統整各地選舉結果、政黨反應與後續政治佈局。（華視提供）

晚間新聞時段由主播羅意瑾收尾，統整各地選舉結果、政黨反應與後續政治佈局，持續追蹤投票率、現場氣氛與政壇回應，直言：「我們不只報導結果，更希望帶觀眾理解背後的訊號與意義。」

《罷選看華視》特別報導將持續關注民主進程，8月23日第二波罷免投票，華視也將延續全方位即時分析與深度報導。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法