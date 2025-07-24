狂看蔡英文、蕭美琴影片做功課！Janet後院練「總統激昂演說」抓住2歲兒

Janet在影集《零日攻擊》中飾演女總統，為了演出這個角色她功課可說做好做滿。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕Janet在影集《零日攻擊》中飾演女總統，為了詮釋角色，花了三個多月的時間準備，不僅研究劇本、練習語氣，她還觀看了多位國際女性領導人的演講影片，包括副總統蕭美琴與前總統蔡英文。她今受訪時，提到有一場氣勢磅礡的演講戲，為此，她特別在自家後院模擬演出，邀請當時2歲的兒子和70多歲的母親擔任觀眾，「我在後院用總統的態度來發表演說，他們雖然不知道我在講什麼，但能抓住他們的注意力，我就成功了！」

Janet秀出一整份厚厚的資料夾，記滿每場戲的細節跟各種台詞的筆記。（記者胡舜翔攝）

Janet今受訪時還秀出一整份厚厚的資料夾，裡頭記錄了每場戲的心境轉折、台詞的羅馬拼音，以及不同語氣的變化筆記，不愧是麻省理工學院的學霸。

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此外，《零日攻擊》日前首映後，引起國際媒體關注，包括英國、澳洲、美國等地的媒體紛紛發出訪問邀約。他們認為這部影集探討台海戰爭議題，主題深具全球意義，值得在各國推廣，讓Janet深受感動，她說：「既然已經勇敢拍出這部戲，那自己的國家也要勇敢播出！」

Janet在《零日攻擊》中的演技總算受到親姊姊肯定。（記者胡舜翔攝）

她也提到住在瑞士的親姊姊過去只看過她在《彼岸之嫁》中的演出，當時還覺得她的演技「so so（馬馬虎虎）」。這次姊姊特地來參加首映，看完後眼睛一亮，當場在家族群組裡誇獎：「Janet is so good！」甚至笑稱「她真的變成總統了」，當晚還不停找Janet討論劇情。這讓出道18年的Janet感動表示：「這是我第一次被真正肯定，覺得自己真的是個演員了。」

Janet（右）在《零日攻擊》飾演總統候選人，鄧九雲則是她的隨扈。（牽猴子提供）

《零日攻擊》8月2日起，每週六晚間9點於公視、LINE TV、中華電信MOD及Hami Video、台灣大哥大MyVideo同步播出；晚間10點公視+播出；日本Amazon Prime Video於8月15日首播3集後同步上架；8月16日起，每週六CATCHPLAY+ 台灣、印尼上架；8月24日起，民視晚間10點播出。

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