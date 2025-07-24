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百萬網紅Cheap超憤怒 酷澎鋁製品賣台灣竟標不鏽鋼？

百萬網紅Cheap在酷澎購物商品材質與標示不符。（翻攝自臉書）百萬網紅Cheap在酷澎購物商品材質與標示不符。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬網紅「Cheap」在酷澎上買了標示為「18－10不鏽鋼」的肉鎚，由於價格太便宜，Cheap心裡總覺得怪怪的，經過一番測試，產品根本就不是不鏽鋼材質而是鋁製品。Cheap查詢韓國酷澎發現，同樣的產品在韓國卻明確標示為「鋁製」，讓Cheap大呼：為什麼到台灣就變成不鏽鋼？

Cheap氣呼呼地發文表示「酷澎標示不實」，他說自己看到一隻「18－10不鏽鋼」的肉鎚，價格只有225元，所以覺得「怎麼可能這麼便宜」。不料，買回家後「看起來真的是不鏽鋼，整隻（支）亮晶晶的，但我一時好奇，用白醋泡了一下，結果肉鎚變成了黯淡無光，懷疑根本是鋁」。Cheap立刻跟酷澎的文字客服反映，對方表示無法處理，但會幫忙轉達。

網路上標示為不鏽鋼的肉鎚，經過白醋浸泡竟變得黯淡無光。（翻攝自臉書）網路上標示為不鏽鋼的肉鎚，經過白醋浸泡竟變得黯淡無光。（翻攝自臉書）

過幾天後，Cheap接到自稱是酷澎主管的人打電話給他，表示能退貨再給他100元，商品將下架處理。Cheap指出：「這是第二次被退100元，上次是少寄，但酷澎都找的到人，處理很快，不會刁難」但他到韓國酷澎查找，一模一樣的肉鎚，價格只要新台幣151元而且清楚標示「鋁製」讓他懷疑，為什麼商品到台灣就變成不鏽鋼？

這樣的落差讓Cheap不滿，認為這種作法相當不妥，網友更是紛紛大呼：「100元封口費，台灣真的越來越多充斥著錯誤資訊的商品」。

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